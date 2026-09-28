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Valjevo će 11. oktobra 2026. godine biti domaćin Memorijalne trke „General Đukić“, koja će ove godine imati poseban značaj jer se održava u okviru obeležavanja velikog jubileja Srpskog atletskog saveza– 120 godina atletike u Srbiji.

Upravo je u Valjevu, pre tačno 120 godina, održana trka na relaciji Platani – Jovanja – Platani, događaj koji zauzima posebno mesto u istoriji srpske atletike. Tim povodom, Srpski atletski savez, u saradnji sa Sportskim savezom Valjeva i Atletskim klubom VAK 014, organizuje sportski događaj kojim će biti obeležen značajan jubilej kraljice sportova u našoj zemlji.

Memorijalna trka "General Đukić" biće održana u nedelju, 11. oktobra, na putu Valjevo – Bajina Bašta, na trasi Platani – Jovanja – Platani, dok je svečano otvaranje zakazano za 10.00 časova.

Program obuhvata veliki broj trka za najmlađe atletičare, učenike, pionire i juniore, dok će centralni deo programa početi u 12.30 časova, kada će na stazu izaći seniori i seniorke, kao i pripadnici Vojske Srbije i policije.

Seniori i pripadnici Vojske Srbije i policije u muškoj konkurenciji takmičiće se na deonici od 10,5 kilometara, dok je za žensku konkurenciju predviđena trka na pet kilometara.

Poseban deo manifestacije namenjen je najmlađima. Tradicionalno će biti odvojene trke dece koja aktivno treniraju i učenika koji se ne bave atletikom, dok će učeničke trke biti bodovane i za ekipno prvenstvo valjevskih škola.

Za najbolje učesnike obezbeđene su diplome, medalje i majice, dok su za prva tri mesta u seniorskoj konkurenciji predviđene i novčane nagrade – 15.000 dinara za prvo, 10.000 za drugo i 5.000 dinara za treće mesto.

Memorijalna trka u Valjevu predstavlja jedan od događaja kojima Srpski atletski savez tokom 2026. godine obeležava 120 godina organizovane atletike u Srbiji, podsećajući na njene početke i istovremeno okupljajući nove generacije atletičara na mestu gde je sve počelo.

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