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Mladi srpski kik-bokseri ostvarili su veliki uspeh na Svetskom prvenstvu za kadete i juniore koje je održano u Lido di Jezolu u Italiji.

Naši reprezentativci osvojili su čak 24 medalje od čega 12 zlatnih, pet srebrnih i sedam bronzanih. Konkurencija je bila izuzetno žestoka, učestvovalo je preko tri hiljade takmičara, što predstavlja najmasovnije svetsko prvenstvo do sada, a Srbija je ekipno zauzela drugo mesto iza selekcije Kazahstana, dok je Azerbejdžan bio treći.

1/5 Vidi galeriju VELIKO PRIZNANJE ZA NAJBOLJE U SRBIJI: Predsednik svetske kik boks federacije posetio klub iz Batajnice! Foto: B- Gym Batajnica

Zlatne medalje osvojili su: Maša Jovanović, Srbija Simonović, Miloš Tošković, Muhamed Dupljak, Tadija Marcić, Mateja Stojanović, Jovana Damjanović, Atila Veličković, Jovan Stevanović, Petar Dinić, Sonja Vukšić i Nada Nikolić.

Srebrom su se okitili: Aleksa Aleksov, Nikola Ranković, Sergej Vojvodić, Mirjana Mastilović, Nina Damjanović, dok su do bronze stigli: Filip Jokić, Zorana Jovičić, Nada Rutonić, Nikolija Nikolić, Maša Damjanović, Milan Milošević i Branko Đorđević.

"Prezadovoljan sam nastupom naših takmičara, jer su na fantastičan način reprezentivali Srbiju. Ostvaren je zaista vredan rezultat i zato treneri Siniša Vladimirović, Milan Cvetković, Rade Radomirović, Aleksandar Topić, Ivan Ranković i Dejan Pavić zaslužuju sve pohvale, jer su odradili sjajan posao. Mislim da za budućnost srpskog kik boksa ne treba brinuti, jer imamo izuzetno talentovanu generaciju mladih boraca“ rekao je Duško Basrak, predsednik Kik-boks saveza Srbije.