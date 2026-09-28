Slušaj vest

Aktuelni svetski šampion Formule 1 vozač Meklarena Lando Noris izvinio se kolegi iz Alpine Franku Kolapintu nakon što je rekao da bi ga trebalo suspendovati jer je izazvao incident u trci za Veliku nagradu Azerbejdžana u Bakuu.

U objavi na Instagramu Noris se izvinio zbog svojih izjava posle trke.

"Težak vikend u Bakuu i naravno razočaravajući i prevremeni kraj trke. Posle trke, poslao sam poruku Franku i izvinio se zbog komentara koje jednostavno nije trebalo da izgovorim. Trebalo je da postupim bolje, emocije su bile jake, ali to nije izgovor, pogrešio sam", naveo je on.

1/6 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

U subotu u Bakuu prilikom ponovnog starta trke iza bezbednosnog vozila u 36. krugu, Kolapinto je loše procenio kočenje, ušao je prevelikom brzinom u krivinu i udario u bolid timskog kolege Pjera Gaslija. Gaslijev bolid je potom udario u Norisa sa spoljne strane, nakon čega su sva trojica završila trku.

Gasli je u tom trenutku bio sedmi, Noris osmi, a Kolapinto 10.

Noris je posle trke rekao da bi Kolapinto trebalo da bude suspendovan na jednu trku, a argentinski vozač se u više navrata izvinio putem radija zbog velike greške koju je napravio.

"Tokom godina sam i sam grešio i znam da je sve ovo sastavni deo trkanja i borbe na samoj granici mogućnosti. Franko i ja se dobro razumemo i dalje smo dobri prijatelji i obojica smo uzbuđeni što se ovog vikenda vraćamo trkanju", dodao je Noris.

Kolapinto je zbog incidenta kažnjen dodavanjem 10 sekundi na rezultat, ali je pre toga završio trku, pa je kazna promenjena na dodavanje pet mesta u predstojećoj trci za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji ovog vikenda.