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Direktor Ferarija Frederik Vaser rekao je da ta ekipa ne može da radi u potpunom miru zbog stalnih spekulacija o njegovoj budućnosti, koje su se dodatno pojačale nakon izjave Kristijana Hornera da je taj čuveni italijanski tim "posao iz snova" u Formuli 1.

Vaser je u Ferari došao iz Zaubera 2023. godine, kada je postao šef ekipe, koja ove sezone ostvaruje mnogo bolje rezultate posle loše prošle godine. Međutim, Ferarijeva borba za titulu u konkurenciji konstruktora je usporila u poslednjih nekoliko meseci pošto ekipa nije bila na pobedničkom postolju u poslednjih pet trka.

1/6 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

U intervjuu za Tajms objavljenom prošle nedelje, bivši direktor Red Bula Horner rekao je da je Ferari jedina ekipa zbog koje bi razmotrio povratak, čak i bez vlasničkog udela, što je bio njegov prioritet kada je razmatrao povratak u Formulu 1.

Na pitanje da li spoljašnji pritisak koji je u poslednje vreme usmeren na njega i ekipu ima uticaja, Vaser je posle subotnje trke u Bakuu priznao da je situacija frustrirajuća.

"Ne radimo u potpunom miru. Pre svega ja, ali i svi u ekipi, kao i mediji, jer se 50 odsto pitanja odnosi na ovo. Mislim da je situacija pomalo frustrirajuća. Borimo se za drugo mesto u šampionatu. Svi mnogo pričamo o ovome, a čak ni za momke u garaži nije dobro da razgovaraju o tome. To nije najbolja tema o kojoj možemo da razgovaramo. Ali, tako je kako je. To nije u mojim rukama", rekao je Vaser, preneo je Skaj.

On je rekao da "svi znaju da Horner traži posao".

"To svi znaju, svuda. Šta mogu da uradim? Samo pokušavam da dam sve od sebe, da guram ekipu napred, da tražim od svih da budu motivisani i usredsređeni na ono što je danas najbolje, a ne da trošimo vreme na tračeve. U svakom intervjuu biće ih 25 puta dnevno", dodao je Vaser.

Vaser, koji je prošle godine potpisao višegodišnji ugovor, rekao je da nema nikakve dileme da je posvećen poslu, dok pokušava da predvodi najpoznatiju ekipu Formule 1 u povratku do titule, prvi put od 2008. godine.

"Naravno. Sport je moj život, to je moj posao. Trudim se da dam sve od sebe. Naravno da sam ovde da bih radio svoj posao. Imam najbolji posao na svetu. Tako je kako je. Ostalo je još sedam trka i guraćemo do poslednje krivine", istakao je 58-godišnji Vaser.

Vozač Ferarija Luis Hamilton je prisustvo Vasera, sa kojim je sarađivao u juniorskim takmičenjima, naveo kao jedan od ključnih razloga zbog kojih je 2025. prešao iz Mercedesa u Ferari.

Sedmostruki svetski šampion odgovorio je potvrdno kada ga je novinar Skaja posle trke u Bakuu pitao da li ekipa i dalje ide u dobrom smeru sa Vaserom na čelu.

Vaser je 2023. godine postao peti šef Ferarija za devet godina, a aktuelna sezona mu je četvrta na čelu ekipe.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend trkom za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji, na stazi Sepang.