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Danas je odigrano i poslednje, 11. kolo na Šahovskoj olimpijadi u Samarkandu.

Pred poslednje kolo naše dame bile su plasirane na deobi od 21. do 27. mesta sa osvojenih 13 bodova. U poslednjem kolu, za popravak pozicije na tabeli, igrale su protiv reprezentacije Austrije. Kao i u prethodnom kolu iz ekipe je izostala naša najbolja šahistkinja Teodora Injac. Rezultat 2,5:1,5 za naše dame.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Samarkanda Foto: Šahovski Savez Srbije, Šahovski savez Srbije

Muška selekcija je ušla u poslednje kolo sa deobe 6. do 13. mesta sa osvojenih 15 bodova, a ujedno i repriza poslednjeg kola sa proteklog Evropskog šampionata kada smo uspeli da savladamo izuzetno jakog protivnika – Azerbejdžan. Ovog puta nam to nije pošlo za rukom, momci su izgubili od Azerbejdzana, 1,5:2,5.

Na kraju 11.kola muška selekcija na deobi 13. do 26. mesta, po dodatnim krtireijumima zauzela je 22. mesto, dok su dame 12. do 27. mesta, po dodatnim kriterijumima 21.

Foto: Šahovski Savez Srbije

Možemo zaključiti da su naše selekcije igrale maksimalno ozbiljno, borbeno, dali su sve od sebe.

Na 46. šahovskoj Olimpijadi nastupilo je 206 reprezentacija u muškoj konkurenciji i 189 selekcija u ženskoj konkurenciji.

Pobednik Olimpijade u muškoj konkurenciji je Uzbekistan, u ženskoj Kina.