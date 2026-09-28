ZAVRŠENA ŠAHOVSKA OLIMPIJADA: Dame zauzele 21. mesto, muškarci na 22. poziciji
Danas je odigrano i poslednje, 11. kolo na Šahovskoj olimpijadi u Samarkandu.
Pred poslednje kolo naše dame bile su plasirane na deobi od 21. do 27. mesta sa osvojenih 13 bodova. U poslednjem kolu, za popravak pozicije na tabeli, igrale su protiv reprezentacije Austrije. Kao i u prethodnom kolu iz ekipe je izostala naša najbolja šahistkinja Teodora Injac. Rezultat 2,5:1,5 za naše dame.
Muška selekcija je ušla u poslednje kolo sa deobe 6. do 13. mesta sa osvojenih 15 bodova, a ujedno i repriza poslednjeg kola sa proteklog Evropskog šampionata kada smo uspeli da savladamo izuzetno jakog protivnika – Azerbejdžan. Ovog puta nam to nije pošlo za rukom, momci su izgubili od Azerbejdzana, 1,5:2,5.
Na kraju 11.kola muška selekcija na deobi 13. do 26. mesta, po dodatnim krtireijumima zauzela je 22. mesto, dok su dame 12. do 27. mesta, po dodatnim kriterijumima 21.
Možemo zaključiti da su naše selekcije igrale maksimalno ozbiljno, borbeno, dali su sve od sebe.
Na 46. šahovskoj Olimpijadi nastupilo je 206 reprezentacija u muškoj konkurenciji i 189 selekcija u ženskoj konkurenciji.
Pobednik Olimpijade u muškoj konkurenciji je Uzbekistan, u ženskoj Kina.