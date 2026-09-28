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U Smederevu je održan atletski miting „Trofej Tvrđava 2026“, u okviru programa Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije „Mobilnost, sport i jednake mogućnosti – put ka većoj samostalnosti“, koji finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Manifestacija je realizovana u saradnji sa Udruženjem paraplegičara Smederevo i Društvom za sport i rekreaciju invalida Smederevo, a okupila je oko 65 učesnika.

1/5 Vidi galeriju Atletski miting „Trofej Tvrđava 2026“ Foto: Bojan Milutinović, Stana Mekić

Takmičenje je održano u formi četvoroboja, u muškoj i ženskoj konkurenciji, u bacačkim disciplinama za takmičare koji se nadmeću iz atletske stolice, kao i za takmičare koji bacaju iz kolica.

Pored domaćina, UP Smederevo i DSRI Smederevo, na mitingu su učestvovali i takmičari lokalnih udruženja u sastavu SPIKS iz Čačka, Kragujevca, Beograda, Leskovca, Paraćina, Užica, Šimanovaca i Novog Sada.

U ime Grada Smedereva, prisutne je pozdravio Nemanja Ivošević, dok je manifestaciju otvorio član Gradskog veća Dragan Đorđević. On je svim učesnicima poželeo dobre rezultate, ali i da iz Smedereva ponesu lepe uspomene, nova prijateljstva i pozitivnu energiju.

Realizacijom ove sportske aktivnosti nastavljeno je promovisanje sporta, zdravog načina života, samostalnosti i socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom.

Sportske manifestacije ovog tipa pružaju mogućnost osobama sa invaliditetom da aktivno učestvuju u sportskom i društvenom životu, razvijaju svoje sposobnosti, stiču nova iskustva i ostvaruju ravnopravan položaj u društvu.

Atletika za osobe sa invaliditetom ima značajnu ulogu u unapređenju fizičkog zdravlja, razvoju samostalnosti i jačanju socijalne uključenosti. Istovremeno, ovakve manifestacije promovišu sport, jednake mogućnosti i aktivno učešće osoba sa invaliditetom u društvenom životu.

Aktivnost je realizovana u okviru programa Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije „Mobilnost, sport i jednake mogućnosti – put ka većoj samostalnosti“, koji finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije ove godine obeležava značajan jubilej – 35 godina postojanja i rada. Realizacija ovakvih aktivnosti predstavlja važan doprinos kontinuiranom razvoju sportskih programa i stvaranju uslova za veće učešće osoba sa invaliditetom u sportskim i društvenim aktivnostima.

„Trofej Tvrđava 2026“ još jednom je pokazao da sport ne poznaje granice, već stvara prilike za njihovo pomeranje, povezivanje ljudi, druženje i ostvarivanje ravnopravnih mogućnosti za sve učesnike.