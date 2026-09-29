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Nikola Grbić je, podsetimo, kao selektor reprezentacije Poljske postao prvak Evrope, pošto je u finalu Evropskog prvenstva pobedio Francusku u četiri seta.

U danima nakon utakmice, između ostalog, pričao je i o situaciji koja je snašla njegovog rođenog brata Vladimira Grbića koji je primljen u bolnicu usled srčanih problema.

"Čuli smo se bukvalno kad sam sleteo iz Bugarske. Zapravo na aerodromu stiže poruka od Vanje gde mi objašnjava šta se desilo. Bio je u bolnici, nazvao sam ga, uplašio sam se ali i iznervirao se. Zato što prosto mi to imamo nasledno, nisu geni. Onda sam ga izribao "da li si normalan" i negde taj početak razgovora malo je bio napet ali posle je sve bilo u redu. Sve je ok, stent mu je ugrađen, onda sam se našalio 'čekaj, sad si miran 30 godina'", rekao je Grbić za "Žurnal".

Nikola Grbić Foto: Federico Pestellini/DPPI/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Zac/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Kako Nikola pazi na sebe

Otkrio je čuveni odbojkaš i uspešni selektor na koji način vodi brigu o svom zdravlju.

"Pokušavam da svake godine pred početak priprema odradim test opterećenja i to baš opterećenja da umrem koliko je težak. To sam i Vanji rekao da ne mora da dođe u situaciju predinfartnog stanja da bi uradio. Uvek se vodim onim 'bolje sprečiti nego lečiti'".

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VANJA GRBIĆ O SVOME OCU, HRABROSTI I SRPSKOM FUDBALU "Kada izadjete TAMO igrajte NAJBOLJE što znate i budite spremni da POGINETE!" Izvor: Kurir TV