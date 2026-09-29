"NA AERODROMU STIŽE PORUKA, BIO JE U BOLNICI..." Nikola Grbić otkrio šta je prvo uradio kada je čuo da je Vanja hospitalizovan!
- Nikola Grbić je posle osvajanja Evropskog prvenstva sa Poljskom pričao o zdravstvenom stanju brata Vladimira, koji je završio u bolnici zbog srčanih problema.
- Rekao je da je poruku o tome dobio na aerodromu, da se uplašio i iznervirao, ali da je Vanji ugrađen stent i da je sada sve u redu.
Nikola Grbić je, podsetimo, kao selektor reprezentacije Poljske postao prvak Evrope, pošto je u finalu Evropskog prvenstva pobedio Francusku u četiri seta.
U danima nakon utakmice, između ostalog, pričao je i o situaciji koja je snašla njegovog rođenog brata Vladimira Grbića koji je primljen u bolnicu usled srčanih problema.
"Čuli smo se bukvalno kad sam sleteo iz Bugarske. Zapravo na aerodromu stiže poruka od Vanje gde mi objašnjava šta se desilo. Bio je u bolnici, nazvao sam ga, uplašio sam se ali i iznervirao se. Zato što prosto mi to imamo nasledno, nisu geni. Onda sam ga izribao "da li si normalan" i negde taj početak razgovora malo je bio napet ali posle je sve bilo u redu. Sve je ok, stent mu je ugrađen, onda sam se našalio 'čekaj, sad si miran 30 godina'", rekao je Grbić za "Žurnal".
Kako Nikola pazi na sebe
Otkrio je čuveni odbojkaš i uspešni selektor na koji način vodi brigu o svom zdravlju.
"Pokušavam da svake godine pred početak priprema odradim test opterećenja i to baš opterećenja da umrem koliko je težak. To sam i Vanji rekao da ne mora da dođe u situaciju predinfartnog stanja da bi uradio. Uvek se vodim onim 'bolje sprečiti nego lečiti'".
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