"Čuli smo se bukvalno kad sam sleteo iz Bugarske. Zapravo na aerodromu stiže poruka od Vanje gde mi objašnjava šta se desilo. Bio je u bolnici, nazvao sam ga, uplašio sam se ali i iznervirao se. Zato što prosto mi to imamo nasledno, nisu geni. Onda sam ga izribao "da li si normalan" i negde taj početak razgovora malo je bio napet ali posle je sve bilo u redu. Sve je ok, stent mu je ugrađen, onda sam se našalio 'čekaj, sad si miran 30 godina'", rekao je Grbić za "Žurnal".