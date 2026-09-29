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Roni O'Saliven prolazi kroz jedan od najtežih perioda u karijeri, a novi udarac stigao je u Šenženu.

Legendarni Britanac eliminisan je već na startu turnira, pošto ga je sa 5:2 savladao 21-godišnji Kinez Đang Jun, trenutno 64. igrač sveta.

I nije to bio poraz koji će slavni šampion tek tako da zaboravi.

Đang je napravio sjajan preokret nakon što je O'Saliven uspeo da se vrati sa 0:2 i izjednači na 2:2. Englez je u ta dva frejma pokazao zbog čega je jedan od najvećih svih vremena, ali je posle pauze potpuno stao.

Kinez je ponovo poveo, iskoristio grešku O'Salivena u šestom frejmu, a zatim je u poslednjem napravio brejk od 108 poena i stavio tačku na meč.

Posebno bolan bio je početak meča. O'Saliven je u prvom frejmu imao veliku prednost, ali je promašio relativno jednostavnu crvenu kuglu, što je Đang iskoristio da ukrade frejm. U trećem frejmu Kinez je imao i mnogo sreće kada se promašena crvena odbila od druge kugle i ipak završila u rupi.

Ipak, Đang je do kraja pokazao da pobeda nije bila slučajnost.

Za 21-godišnjeg Kineza ovo je najveća pobeda u karijeri, dok se za O'Salivena problemi samo gomilaju.

1/9 Vidi galeriju Roni O'Saliven Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

"Ne želim još da bacim peškir"

O'Saliven je još posle poraza u Vuhanu otvoreno govorio o problemima koje ima sa svojom igrom.

Tada je izgubio od Čang Bingjua rezultatom 6:3 u polufinalu, a posle meča je rekao da se problem koji je opisao kao "bolest" ponovo pojavio.

"Bolest se danas vratila u velikoj meri. Ako sam iskren, mislim da je se nikada neću rešiti. Igraću još narednih 18 meseci i videćemo kako će biti. Ne želim još da bacim peškir. Posvećen sam tome da igram do tada. Želim da sebi pružim šansu. Mrzeo bih da završim karijeru igrama poput ove", rekao je tada O'Saliven.

Sada je usledio novi bolan poraz.

"Raketa" sve dalje od stare forme

O'Saliven ima 50 godina i sedam titula svetskog prvaka, ali na novu rangiranu titulu čeka još od januara 2024. godine.

Ove sezone je ostvario samo šest pobeda u 11 mečeva, a Šenžen mu je bio tek treći rangirani turnir u sezoni. Pre toga je u Šangaju i na China Openu stizao do osmine finala, dok je u Vuhanu otišao korak dalje i stigao do polufinala.

Dodatni problem predstavlja i činjenica da je zbog medicinskih razloga već propustio nekoliko turnira, a posle Šenžena povukao se i sa narednog Međunarodnog prvenstva u Nandžingu.

Jedan od najvećih igrača koje je snuker ikada imao sada se nalazi pred veoma ozbiljnim pitanjem.

Može li Roni O'Saliven još jednom da pronađe onu staru formu – ili je ovo početak samog kraja njegove veličanstvene karijere?

Za sada, rezultati ne daju mnogo razloga za optimizam. Ali čovek koji je toliko puta u karijeri prkosio očekivanjima sigurno još nije rekao poslednju reč.