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Svetska odbojkaška federacija (FIVB) saopštila je danas spisak svih 32 učesnika Svetskog kupa 2027. godine u Poljskoj (dosadašnjeg Svetskog prvenstva), na kojem se nalazi i selekcija Srbije.

Srbija je mesto na planetarnoj smotri obezbedila zahvaljujući mestu na FIVB rang listi (18. pozicija).

Plasman na osnovu rezultata na kontinentalnim takmičenjima su izborile selekcije Francuske, Finske, Slovenije, Japana, Irana, Južne Koreje, SAD, Kanade, Kube, Tunisa, Kameruna, Alžira, Brazila, Argentine i Čilea.

Poljska je mesto na Svetskom kupu dobila kao organizator, a Italija kao aktuelni svetski prvak, dok su na osnovu plasmana na FIVB rang listi mesto pored Srbije dobile i selekcije Rusije, Bugarske, Nemačke, Ukrajine, Belgije, Turske, Češke, Grčke, Rumunije, Holandije, Meksika, Portorika, Danske i Egipta.

Rusija je naknadno saopštila da na takmičenju u Poljskoj neće učestvovati iz bezbednosnih razloga.

Svetski kup za odbojkaše na programu je od 10. do 26. septembra naredne godine u poljskim gradovima Krakov, Gdanjsk, Katovice, Lođ i Olštin.

Sa Svetskog kupa plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine izboriće tri reprezentacije koje se do tog trenutka nisu plasirale.

Beta