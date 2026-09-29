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Marko Ivović (35) je tokom karijere nastupao za neke od najjačih evropskih klubova, poput poljske Rešovije, kao i ruskih ekipa Belgorod i Lokomotiv Novosibirsk.

"Drago mi je da dolazim u ACH Volley. To je klub sa velikom tradicijom i njihove ambicije dobro znam, isto tako poznajem i trenera i većinu igrača, zato verujem da ću se brzo uključiti u ekipu. Pred nama su važne utakmice i moja želja je da svojim iskustvom i igrom što više pomognem ekipi", rekao je Ivović, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).

1/6 Vidi galeriju Marko Ivović Foto: Djordje Kostic ©/2026 Djordje Kostic/Starsport.rs ©

Ivović, koji je nastupao za Srbiju na nedavnom Evropskom prvenstvu, u Ljubljanu dolazi kako bi pomogao ekipi usled problema sa povredama.

Klub iz Ljubljane sa klupe predvodi bivši selektor Srbije Igor Kolaković, a takmičenje u Evropi počinju od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koje se igra u novembru, gde za protivnika imaju pobednika dvomeča između holandskog Oriona i makedonskog Štipa.

U slučaju prolaska ACH Volley će u poslednjoj rundi kvalifikacija igrati protiv pobednika dvomeča između azerbejdžanskog Hilasedičija i Sportinga iz Lisabona.

Pobednik ovog dela kvalifikacija će u Ligi šampiona igrati u Grupi A protiv Galatasaraja, Panatinaikosa i Berlina.

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