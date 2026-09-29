Slušaj vest

Grejem Dot je proglašen krivim za seksualno zlostavljanje dvoje dece osnovnoškolskog uzrasta.

Dot (49) je osuđen zbog zlostavljanja devojčice u periodu od 1993. do 1996. godine, kao i dečaka kojeg je seksualno zlostavljao u periodu od 2006. do 2010. godine, preneo je "BBC".

Sudija Višeg suda u Edinburgu istakao je da je Dot "žrtvama oduzeo deo detinjstva", čime je grubo prekršio njihovo poverenje.

Grejem Dot Foto: Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dot je svetski prvak u snukeru postao 2006. godine, kada je u Šefildu pobedio engleskog predstavnika Pitera Ebdona, a dve godine ranije je u finalu poražen od legendarnog Ronija O'Salivena.

U finalu Svetskog prvenstva takođe je poražen i 2010. godine, kada ga je pobedio Australijanac Nil Robertson.

Ne propustiteOstali sportoviISKUSNI SRBIN OTIŠAO KOD ČUVENOG SELEKTORA! Marko potpisao kratkoročni ugovor sa novim klubom
Marko Ivović
Ostali sportoviSRBIJA DOBILA VELIKU ŠANSU! Orlovi idu na Svetski kup, a tamo se deli i OLIMPIJSKA VIZA!
Odbojkaška reprezentacija Srbije
Ostali sportoviRONI O'SALIVEN TONE SVE DUBLJE! Legenda ponovo doživela TEŽAK UDARAC!
profimedia0824993914.jpg
Ostali sportovi"NA AERODROMU STIŽE PORUKA, BIO JE U BOLNICI..." Nikola Grbić otkrio šta je prvo uradio kada je čuo da je Vanja hospitalizovan!
grbic.jpg

Bonus video:

28:44
14.08.2026. PRIČE IZ ZATVORA - KAKO ZATVORENICI KAŽNJAVAJU PEDOFILE Izvor: Kurir TV