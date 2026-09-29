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Grejem Dot je proglašen krivim za seksualno zlostavljanje dvoje dece osnovnoškolskog uzrasta.

Dot (49) je osuđen zbog zlostavljanja devojčice u periodu od 1993. do 1996. godine, kao i dečaka kojeg je seksualno zlostavljao u periodu od 2006. do 2010. godine, preneo je "BBC".

Sudija Višeg suda u Edinburgu istakao je da je Dot "žrtvama oduzeo deo detinjstva", čime je grubo prekršio njihovo poverenje.

1/5 Vidi galeriju Grejem Dot Foto: Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dot je svetski prvak u snukeru postao 2006. godine, kada je u Šefildu pobedio engleskog predstavnika Pitera Ebdona, a dve godine ranije je u finalu poražen od legendarnog Ronija O'Salivena.

U finalu Svetskog prvenstva takođe je poražen i 2010. godine, kada ga je pobedio Australijanac Nil Robertson.

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