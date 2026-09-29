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Ovo će biti njihova peta zajednička sezona, a sa ukupno 644 trka u Formuli 1 čine najiskusniju postavu u šampionatu.

"Jako sam srećan što sam potpisao novi ugovor sa Aston Martinom. Nisam žurio sa donošenjem ove odluke, ali trke su moj život, moja strast i znam da još uvek imam brzinu i odlučnost za takmičenje na najvišem nivou", rekao je 45-godišnji Fernando Alonso, dvostruki svetski prvak iz 2005. i 2006. godine, preneo je sajt šampionata.

1/6 Vidi galeriju Fernando Alonso Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/ Ali Haider, Printskrin/Instagram

Samo tri boda

Lens Strol je dodao da mu je drago što nastavlja saradnju.

"U Silverstonu se naporno radi, postiže se napredak, a odlučnost koju vidim u svakom delu daje mi ogromnu motivaciju", rekao je kanadski vozač.

Aston Martin je u dosadašnjem delu sezone osvojio samo tri boda (sva tri boda je doneo Alonso) i zauzima pretposlednje, 10. mesto u poretku konstruktora.

Do kraja ove sezone ostalo je još osam trka, a naredna se vozi 4. oktobra na stazi u Maleziji kao zamena za trku u Bahreinu, koja je otkazana početkom godine zbog rata na Bliskom istoku.

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