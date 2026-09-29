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Zorana Arunović u ponedeljak je iznenadila sportski svet odlukom da završi karijeru.

I to kakvu karijeru! U više od dve decenije ostvarila je bezbroj sjajnih uspeha, a deo njih vezan je za saradnju sa Damirom Mikecom u miksu.

1/41 Vidi galeriju Zorana Arunović, Damir Mikec Foto: SSS, Nemanja Pavlović

Verovatno i najveći uspeh ostvaren je 2024. godine kada su Zorana i Damir na Olimpijskim igrama u Parizu "upucali" zlato.

Mikec je povodom Zoranine odluke objavio emotivnu poruku.

"Neke velike priče jednostavno ne mogu da se završe samo sa jednom rečenicom, tako da Zorana, hvala ti za sve ove godine, za svako takmičenje, svaku medalju, svaku pobedu, ali i za sve one trenutke koje samo nas dvoje znamo.

Hvala ti što smo kroz sve ove godine zajedno ispisivali jednu posebnu priču koja će još dugo dugo ostati ispisana u istoriji srpskog sporta.

Od prvih zajedničkih takmičenja, pa sve do olimpijskog zlata u Parizu, bilo je tu svega i svačega, i lepih i teških trenutaka, nervoze, radosti, treme, razočaranja, pa i smeha do suza kada smo na evropskom mislili da je finale završeno, a ostao nam je bio još jedan hitac kada smo osvojili bronzu... Mnogo je tu uspomena koje će ostati zauvek!

Biti tvoj miks partner bila je velika čast, sada počinje jedno novo poglavlje u tvom životu, a ja ti želim da u njemu pronađeš sve ono za šta sigurno tokom svih ovih godina nije bilo dovoljno vremena.

Hvala ti Zorana još jednom, na svemu što smo prošli zajedno. Uživaj u svemu što tek dolazi.

I za kraj naše slike za sva vremena", poručio je Mikec koji je uz to okačio neke njihove zajedničke fotografije.