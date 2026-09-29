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Danijela Ćapin je tom prilikom istakla značaj sporta u povezivanju ljudi i negovanju prijateljskih odnosa, posebno naglasivši zajedništvo i sportski duh koji su, kako je navela, bili vidljivi na treningu.

Rukomet, Republika Srpska Foto: Privatna arhiva

„Danas sam imala posebno zadovoljstvo da posetim trening reprezentacija Republike Srpske i Srbije pred utakmicu Svesrpskog kupa u rukometu.

Na terenu energija, zajedništvo i sportski duh, a van terena ono što je možda još važnije – prijateljstvo i povezanost naših sportista.

Svesrpski kup je još jedna prilika da kroz sport budemo zajedno, da povezujemo ljude i gradimo mostove između Republike Srpske i Srbije.

Našim reprezentativcima želim dobru utakmicu, puno borbenosti i, pre svega, da uživaju u onome što rade.

Neka pobedi sport, a neka naše zajedništvo svaki put bude još jače“, poručila je Danijela Ćapin.

Rukomet, Republika Srpska Foto: Privatna arhiva