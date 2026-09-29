Slušaj vest

Čuveni italijanski tim oglasio se usred spekulacija o poziciji Vasera, nakon što je bivši direktor Red Bula Kristijan Horner izjavio da bi bio zainteresovan za dolazak u Ferari.

Direktorka za komunikacije Ferarija Marija Konti sazvala je vanredni razgovor sa novinarima kako bi prenela poruku, rekavši da govori u ime predsednika Džona Elkana i izvršnog direktora Benedeta Vinje.

"Stav Ferarija je jasan. Neće se promeniti. Zvanično mogu da kažem, Džon nije ovde sa mnom, ali Ferari je doneo odluku. Imamo poverenja u Freda i njegov tim. Ništa se nije promenilo", rekla je Konti, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ferari je u ovu sezonu ušao sa nadom da će mu pripreme za velike promene pravila, koje obuhvataju bolide i motore, pružiti priliku da se bori za titulu.

Međutim, iako je njegova šasija na početku sezone smatrana najboljom u Formuli 1, Ferarijev motor nije uspeo da dostigne nivo performansi koji su postavili Mercedes i Red Bul.

Ferari je drugi u šampionatu konstruktora posle 15 od ukupno 23 trke, ali zaostaje 160 bodova za vodećim Mercedesom i više brine o tome da zadrži prednost nad Meklarenom, koji je na trećem mestu sa 72 boda manje.

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton je u subotu, posle trke u Bakuu na pitanje da li i dalje veruje da Ferari ide u pravom smeru pod Vaserovim vođstvom odgovorio: "Da".

Vaser je posle trke u Bakuu rekao da Ferari ne radi u savršenom miru zbog spekulacija koje su se pojavile posle Hornerovih izjava.

Vaser je u julu prošle godine potpisao novi višegodišnji ugovor sa Ferarijem.

Vaser je preuzeo Ferari početkom 2023. godine, nakon što je prethodni šef tima Matija Binoto smenjen.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviNEVEROVATNI ALONSO SA 45 GODINA POTPISAO NOVI UGOVOR! Španac nema nameru da ode iz Formule 1!
Fernando Alonso
Ostali sportoviNORIS SE IZVINIO KOLAPINTU: Tražio suspenziju zbog incidenta u Bakuu
Lando Noris
Ostali sportoviDRAMA DIREKTORA FERARIJA: Frustracija u ekipi, svi pričaju o smeni prvog čoveka
Ferari
Ostali sportoviRASЕL POKORIO BAKU! Drama do poslednjeg metra, Verstapen mu disao za vratom!
Velika nagrada Azerbejdžana

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir