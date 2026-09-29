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Čuveni italijanski tim oglasio se usred spekulacija o poziciji Vasera, nakon što je bivši direktor Red Bula Kristijan Horner izjavio da bi bio zainteresovan za dolazak u Ferari.

Direktorka za komunikacije Ferarija Marija Konti sazvala je vanredni razgovor sa novinarima kako bi prenela poruku, rekavši da govori u ime predsednika Džona Elkana i izvršnog direktora Benedeta Vinje.

"Stav Ferarija je jasan. Neće se promeniti. Zvanično mogu da kažem, Džon nije ovde sa mnom, ali Ferari je doneo odluku. Imamo poverenja u Freda i njegov tim. Ništa se nije promenilo", rekla je Konti, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ferari je u ovu sezonu ušao sa nadom da će mu pripreme za velike promene pravila, koje obuhvataju bolide i motore, pružiti priliku da se bori za titulu.

Međutim, iako je njegova šasija na početku sezone smatrana najboljom u Formuli 1, Ferarijev motor nije uspeo da dostigne nivo performansi koji su postavili Mercedes i Red Bul.

Ferari je drugi u šampionatu konstruktora posle 15 od ukupno 23 trke, ali zaostaje 160 bodova za vodećim Mercedesom i više brine o tome da zadrži prednost nad Meklarenom, koji je na trećem mestu sa 72 boda manje.

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton je u subotu, posle trke u Bakuu na pitanje da li i dalje veruje da Ferari ide u pravom smeru pod Vaserovim vođstvom odgovorio: "Da".

Vaser je posle trke u Bakuu rekao da Ferari ne radi u savršenom miru zbog spekulacija koje su se pojavile posle Hornerovih izjava.

Vaser je u julu prošle godine potpisao novi višegodišnji ugovor sa Ferarijem.

Vaser je preuzeo Ferari početkom 2023. godine, nakon što je prethodni šef tima Matija Binoto smenjen.

(Beta)