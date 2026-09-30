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Formula 1 polako ulazi u poslednju trećinu sezone, a gotovo je izvesno da će Lando Noris predati titulu.

Četvorostruki svetski šampion u Formuli 1 Maks Ferštapen imao je poruku za čelnike takmičenja, a sve zbog bezbednosti vozača i pratećeg osoblja timova.

Maks Ferštapen na Velikoj nagradi Španije u Madridu Foto: Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dve trke već otkazane

Do kraja sezone u Formuli 1 trebalo bi da bude održano osam trka, ali su one u Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima pod velikim znakom pitanja. Razlog je rat koji SAD i Izrael vode protiv Irana. Na početku sezone, baš zbog rata u tom delu sveta otkazane su trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

Sezonu u Formuli 1 trebalo bi da zatvore trke u Dohi i Abu Dabiju po važećem kalendaru, ali stanje u regionu Persijskog zaliva nije nimalo stabilno. Ni vođstvo F1, ni organizatori trka ne žele da otkazuju dva gran prija, zbog finansijskog udarca kojeg će zadobiti onaj koji prvi povuče potez, stoga se maksimalno odugovlači s konačnom odlukom.

1/4 Vidi galeriju Maks Ferštapen i Keli Pike Foto: Printscreen / Instagram / maxverstappen1

Maks zna šta priča

Prvi koji je progovorio o ovoj "vrućoj temi" bio je Maks Ferštapen, vozače ekipe Red bul i čovek čija reč ima težinu.

- Inače se veselim odlasku u Katar i Abu Dabi, ali kada znate da se u blizini odvija rat i da su neke od zemalja u međusobnom sukobu, onda mislim da tamo ne treba ići. Uopšte nije bitno imate li ugovor, ili ne, rekao bih. Ali, to ne zavisi od mene - rekao je Maks Ferštapen.

Kao rezervne opcije pojavila se mogućnost da dve poslednje trke budu vožene u Evrope, u Holandiji i Italiji, na stazi u Imoli. Posebno u novembru i decembru s obzirom na vremenske uslove koji tada vladaju u Evropi.

- Da, verovatno će biti vrlo haotično sa našim kišnim gumama, ali s obzirom na sve, bio bih zadovoljan Imolom. To je dobra staza - kazao je Holanđanin.

Maks Ferštapen na trci za VN Mađarske 2026. Foto: Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vodi Antoneli

Maks Ferštapen ima lošu sezonu iza sebe, jer nije pobedio ni na jednoj trci u šampionatu. Bez obzira na njegovu volju i htenje, nekonkurentnost bolida Red bul uslovila je loše izdanje za 2026.

Vodeći u generalnom plasmanu Formule 1 je Italijan Andrea Kimi Antoneli u Mercedesu sa 302 boda. Drugi je njegov timski kolega Englez Džordž Rasel sa 236 poena, a treći još jedan Englez, Luis Hamilton u Ferariju sa 199 bodova. Naredna trka biće vožena 11. oktobra u Singapuru.