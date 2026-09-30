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Zuković je bio selektor od 20. septembra 2018. godine i tokom njegovog mandata srpska atletičari ostvarili su niz značajnih rezultata na najvećim međunarodnim takmičenjima.

Reprezentativci Srbije u tom periodu osvojili su 10 evropskih i pet seniorskih svetskih medalja, dok je 2023. godina ostala upamćena kao najuspešnija sezona u istoriji srpske atletike, sa ukupno 44 medalje reprezentativaca svih uzrasta.

Nakon višegodišnjeg rada na mestu selektora i pauze tokom leta, Zuković će iskustvo u radu sa reprezentativnim selekcijama, trenerima i atletičarima nastaviti da primenjuje sa pozicije sportskog direktora Srpskog atletskog saveza.

"Odmor mi je prijao i sa velikim zadovoljstvom i ambicijama vraćam se na poziciju sportskog direktora. Prioritet će biti nastavak podrške našim najboljim atletičarima i kandidatima za visok plasman na velikim takmičenjima, sa posebnim fokusom na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine", rekao je Zuković.

On je dodao da će Savez nastaviti da razvija sistem dijagnostike, praćenja sportista, medicinske kontrole i oporavka, ali i da dodatno jača položaj trenera i klubova, jer su oni temelj srpske atletike.

"Sa Željkom Obradovićem sarađujem dugi niz godina i sada tu saradnju nastavljamo u drugačijim ulogama. Verujem da će njegovo imenovanje dodatno ojačati sportski sektor Saveza, a imaće moju punu podršku u radu. Zajednički cilj je da našim sportistima i trenerima obezbedimo najbolje moguće uslove za rad i ostvarivanje vrhunskih rezultata", naveo je Zuković.

Tokom Zukovićevog odsustva ovog leta, Obradović je obavljao poslove selektora i vodio reprezentativne selekcije, a sada će tu ulogu nastaviti i zvanično kao selektor Srpskog atletskog saveza.

Kao selektor svih reprezentativnih kategorija Srbije, od mlađih selekcija do seniorske reprezentacije, Obradović će biti zadužen za koordinaciju stručnog rada, saradnju sa trenerima i klubovima, kao i praćenje i selekciju atletičara za nastupe na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

"Za mene je velika čast i odgovornost imenovanje na ovu funkciju i zahvalan sam na ukazanom poverenju. Posle 45 godina provedenih u atletici, najpre kao takmičar, a potom i kao trener, ovo predstavlja vrhunac moje karijere. Naši prioriteti su jasni, kontinuitet u osvajanju medalja na najvećim takmičenjima i izgradnja kvalitetnog sistema rada sa svim selekcijama", rekao je Obradović.

"Zajedno sa sportskim direktorom Edinom Zukovićem i celim timom Srpskog atletskog saveza radićemo na tome da naredna velika takmičenja, od Evropskog prvenstva u krosu u Beogradu, preko dvoranskih i svetskih prvenstava, budu deo pripreme za Olimpijske igre u Los Anđelesu gde je naš cilj osvajanje više medalja", dodao je on.

(Beta)