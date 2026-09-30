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"Moje vreme u timu Has završiće se na kraju sezone 2026. ;Ovaj projekat napuštam uzdignute glave i ponosan na svoje nastupe u okolnostima koje, iz različitih razloga i zbog faktora na koje nisam mogao da utičem, nisu uvek bile lake", naveo je Okon na društvenim mrežama.

Uz francuskog vozača oglasio se i Has koji je potvrdio odlazak, ali nije saopštio ko će zameniti Okona naredne sezone.

Mediji spekulišu da bi ekipa mogla da agnažuje Ferarijevog juniorskog vozača 21-godišnjeg Rafaela Kamaru koji trenutno vodi u šampionatu Formule 2 sa sedam bodova prednosti, preneo je Skaj.

"Moj neposredni fokus je na narednom trkačkom vikendu. Nastaviću naporno da radim sa timom, iskoristiću svaku priliku i izvući ću maksimum iz bolida. ;Ove sezone je ostalo još mnogo trka i kao i uvek, daću sve od sebe za volanom, zbog sebe i svog tima", naveo je Okon.

"I dalje sam motivisan. I dalje sam gladan uspeha. Ovo definitivno nije kraj moje karijere u Formuli 1", istakao je on.

Odluka je saopštena osam trka pre kraja sezone, zbog čega je veoma verovatno da će Okon naredne godine ostati bez mesta u Formuli 1.

Pošto nema mnogo jasnih opcija u drugim timovima, on bi naredne godine mogao da bude primoran da prihvati ulogu rezervnog vozača.

Okon je prešao u Has iz Alpine uoči sezone 2025 i imao je slabiji učinak od 21-godišnjeg timskog koleg Olivera Bermana.

Razlika u učinku između dvojice vozača povećala se ove sezone. Berman je 13. u šampionatu sa 20 bodova, dok Okon zauzima 16. mesto sa sedam. Berman ove sezone vodi sa 10:4 u međusobnom duelu sa Okonom u kvalifikacijama.

Direktor Hasa Ajao Komacu zahvalio je Okonu na ostvarenom i rekao da su njegov profesionalizam i posvećenost bili veoma značajni tokom razvijanja organizacije.

"Zajedno smo ove godine odgovorili na izazov velike promene tehničkih pravila, pri čemu su Estebanovo iskustvo za volanom i njegovi saveti bili veoma važni dok smo naporno radili na razvoju VF-26 tokom sezone. Pred nama je još mnogo trka i naš fokus ostaje na tome da zajedno iskoristimo svaku priliku do poslednje trke sezone", naveo je on.

(Beta)