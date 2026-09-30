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Najznačajniji izazov za srpske strelce tokom oktobra biće poslednji turnir Svetskog kupa u sezoni, koji će od 10. do 15. oktobra biti održan u Kairu.

Put Egipta će krenuti sedmočlana reprezentacija Srbije, a među njima su sportisti koje je OK Srbije kategorisao u program olimpijskih kandidata.

1/10 Vidi galeriju Streljaštvo - Mediteranske igre 2026 Foto: SSS

Damir Mikec (Policajac) će gađati vazdušnim pištoljem, kao jedini predstavnik Srbije ovim oružjem.

U disciplinama puškom učestvovaće: Lazar Kovačević (Jagodina 92), Marko Ivanović („Čika Mata“), Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813), Milenko Sebić (Novi Sad 1790), Aleksandra Stojadinović (Novi Sad 1790) i Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“).

Iskusni Milenko Sebić, će se nadmetati samo malokalibarskom puškom iz trostava. Aleksa Rakonjac će biti u konkurenciji za plasman vazdušnom puškom, a MK puškom će se boriti samo za bodove za svetsku rang listu. Preostali srpski strelci puškom će se u obe discipline nadmetatis za plasman u finale. Jedna zemlja u istoj disciplini može da ima najviše tri predstavnika u konkurenciji za plasman.

Uz strelce će biti treneri Goran Mikec, Stevan Pletikosić, Goran Stojadinović, Ljubiša Rakonjac i Dejan Bajkić.

Na prethodna tri Svetska kupa ove godine, srpski reprezentativci su osvojili tri odličja.

Serija turnira u 2026, počela je u Granadi, gde je Aleksa Rakonjac osvojio srebro vazdušnom puškom, a Zorana Arunović bronzu vazdušnim pištoljem.

Anđelija Stevanović je trijumfovala vazdušnom puškom u Minhenu i tim zlatom obezbedila plasman na finalni turnir Svetskog kupa, koji će krajem godine biti održan u Rimu.

Treći turnir SK u sezoni održan je u Handžouu (Kina), a na njemu je učestvovala samo Zorana Arunović. Bilo je to i njeno poslednje učešće u prestižnom takmičenju, s obzirom da je u ponedeljak objavila da završava blistavu karijeru.

Konačna lista učesnika finalnog turnira Svetskog kupa biće poznata u novembru, po završetku Svetskog prvenstva u Dohi.