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Nađa Savić (15) i Ana Šćepanović (19) predstavljaće Srbiju u ISU Junior Grand Prix seriji u umetničkom klizanju.

Nađa nastupa od 1. do 3. oktobra u Ljubljani, dok će Ana od 8. do 10. oktobra izaći na led u Gdanjsku. Obe su nastup izborile na državnim kvalifikacijama održanim u septembru.

Srbija će u naredne dve nedelje imati dve predstavnice u ISU Junior Grand Prix seriji, najjačoj svetskoj juniorskoj seriji u umetničkom klizanju.

Petnaestogodišnja Nađa Savić iz beogradskog KK Slavija, pobednica državnih kvalifikacija, prva izlazi na led u Ljubljani od 1. do 3. oktobra, dok će devetnaestogodišnja Ana Šćepanović, četvorostruka državna prvakinja iz novosadskog SU „Aksel“, nastupiti od 8. do 10. oktobra u Gdanjsku.

Za dve godine – više od 30 poena napretka

Za Nađu će Ljubljana imati posebno značenje. Upravo je ovde 2024. godine, sa samo 13 godina, debitovala u Junior Grand Prix seriji i osvojila 97,29 poena.

Dve godine kasnije vraća se na isti led sa znatno boljim rezultatima iza sebe. Na Junior Grand Prixu u Gdanjsku prošle godine ostvarila je 112,73 poena, dok je na međunarodnim takmičenjima stigla do 129,61 poena na Denkova-Staviski Cupu 2025. Na Triglav Trophyju 2026. bila je peta sa 122,90 poena.

Od prvog nastupa u Ljubljani do svog najboljeg međunarodnog rezultata Nađa je napredovala za više od 32 poena.

„Ljubljana mi je bila prvi Junior Grand Prix i zato mi je posebno drago što se vraćam. Danas imam mnogo više iskustva i želim da na ledu pokažem koliko sam napredovala u prethodne dve godine“, kaže Nađa Savić.

Nađu treniraju Sergej Rozanov, Polina Šuboderova i Mirjana Popović.

Ana u Gdanjsku zatvara juniorsko poglavlje

Samo nedelju dana posle Ljubljane, pažnja se seli u Gdanjsk, gde će Srbiju predstavljati Ana Šćepanović.

Za devetnaestogodišnju četvorostruku državnu prvakinju i reprezentativku Srbije ovo će biti četvrti Junior Grand Prix u karijeri, nakon nastupa u Gdanjsku 2022, Lincu 2023. i Ankari 2024.

Ovogodišnji Gdanjsk ima dodatnu težinu – biće to njen poslednji nastup u Junior Grand Prix seriji, jer završava svoju poslednju sezonu u juniorskoj konkurenciji.

Ana u Poljsku odlazi sa ličnim rekordom po ISU standardima od 116,82 poena, ostvarenim na Golden Spinu u Zagrebu u decembru 2025. godine. Trenira je Julija Belova.

Sport van reflektora, ali sa srpskim predstavnicama na svetskoj sceni

Umetničko klizanje u Srbiji retko dobija medijsku pažnju velikih sportova, iako iza nekoliko minuta programa na ledu stoje godine treninga, discipline i priprema. Nastupi Nađe i Ane u dve uzastopne nedelje zato su i prilika da se pažnja usmeri na mlade sportistkinje koje Srbiju predstavljaju u međunarodnoj konkurenciji.

ISU Junior Grand Prix serija okuplja mlade klizače iz desetina zemalja, a takmičenja u Ljubljani i Gdanjsku deo su serije od sedam ovosezonskih Grand Prix takmičenja.

Za srpsko umetničko klizanje tako slede dve uzastopne nedelje na međunarodnoj sceni – Nađa Savić u Ljubljani od 1. do 3. oktobra, a Ana Šćepanović u Gdanjsku od 8. do 10. oktobra.

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