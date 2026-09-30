Slušaj vest

U Maloj dvorani SPENS-a danas je održan Međunarodni otvoreni turnir u ubrzanom šahu "Trofej Novog Sada 2026" u organizaciji Šahovskog saveza Srbije pod pokroviteljstvom grada Novog Sada, i uz tehničku organizaciju Šahovskog saveza Novog Sada.

Na ovom takmičenju učesšće je uzelo 210 šahista i šahistkinja iz Srbije i inostranstva.

1/6 Vidi galeriju Ubrzani šah Foto: Šahovski Savez Srbije

Turnir su povlačenjem prvog poteza otvorili članica gradskog veća za sport i omladinu Tatjana Medved i predsednik ŠSS Andrija Jorgić koji su se tom prilikom i obratili prisutnima.

-Novi Sad je oduvek bio grad šampiona, a u godini u kojoj nosimo titulu Evropskog grada sporta, još jednom dokazujemo da uspešno obezbeđujemo dostupnost sporta za sve i razvijamo našu sportsku infrastrukturu. Zajednički rad Šahovskog saveza Srbije, našeg lokalnog saveza i Grada potvrđuje da imamo kapacitet i srce da ugostimo elitu. Šah je igra strategije i uma, a Novi Sad će, kroz snažnu podršku našim klubovima i organizacijama, nastaviti da povlači prave i strateške poteze u razvoju sporta i podršci mladim talentima, izjavila je Tatjana Medved.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić istakao je da je turnir deo serije Trofeja koji se održavaju širom Srbije sa ciljem promocije šaha, sportskih vrednosti i fer pleja.

-Novi Sad zaslužuje da ima ovakav jedan turnir i posebno mi je drago što se održava tokom Evropske nedelje sporta. Ponosan sam na broj prijavljenih učesnika, pogotovo što je radan dan, i što među takmičarima imamo 10 velemajstora i 90 učesnika iz Novog Sada, poručio je Jorgić koji je tokom otvaranja turnira uručio priznanje Olahu Ferencu, treneru koji je svojim radom dao značajan doprinos šahovskom sportu.

Prisutne učesnike pozdravila je i Svetlana Stojadinov, predsednica Šahovskog saveza Novog Sada,i poželela svima uspešne partije, dobre poteze i fer i sportsko nadmetanje.

Nakon odigranih 9.kola, pobedu na ovom turniru odneo je IM Aleksandar Kopilov. Drugo mesto osvojio je IM Kiril Klukov, dok je treću poziciju zazuzeo GM Miša Pap.