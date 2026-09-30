Vaterpolisti Radničkog pobedili su na svom bazenu u Kragujevcu Jadran iz Herceg Novog 15:11 (3:2, 4:5, 4:2, 4:2), u četvrtom kolu Regionalne lige.
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RADNIČKI POTOPIO JADRAN U KRAGUJEVCU: Rašović i Prlainović režirali novu pobedu
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Najefikasniji u redovima Jadrana bio je Trtović sa četiri gola, dok su Stupar i Merkulov postigli po tri. Radnički su sa po tri pogotka predvodili Strahinja Rašović i Andrija Prlainović.
U sastavu domaćina nisu nastupili iskusni Nikola Jakšić i Nikola Murišić.
Radnički će već u petak od 18 časova ponovo biti domaćin, a protivnik će mu biti podgorička Budućnost u utakmici petog kola.
(Beta)
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