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Najefikasniji u redovima Jadrana bio je Trtović sa četiri gola, dok su Stupar i Merkulov postigli po tri. Radnički su sa po tri pogotka predvodili Strahinja Rašović i Andrija Prlainović.

U sastavu domaćina nisu nastupili iskusni Nikola Jakšić i Nikola Murišić.

Radnički će već u petak od 18 časova ponovo biti domaćin, a protivnik će mu biti podgorička Budućnost u utakmici petog kola.