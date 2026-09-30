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Rukometaši Partizana osvojili su Svesrpski kup, pošto su u Banjaluci savladali domaći Borac sa 37:26 (21:17) i tako posle Superkupa Srbije stigli do drugog trofeja u sezoni.

Ekipa Rula Gonzalesa kontrolisala je utakmicu, a ključnu razliku napravila je u nastavku, kada je stigla do dvocifrene prednosti.

Posebno raspoložena bila su krila, pošto su Migel Sančez Migaljon i Milija Papović postigli po osam golova.

Za Partizan je debitovao golman Luka Krivokapić i odmah se istakao sa 12 odbrana, uključujući dva zaustavljena sedmerca.

Borac je predvodio Miloš Nježić sa devet pogodaka, ali nije uspeo da ugrozi srpskog šampiona.

Crno-beli su pred oko 3.000 gledalaca u dvorani Borik odbranili trofej osvojen prošle sezone i upisali drugu titulu u ovom takmičenju.

Partizan sada očekuju obaveze u ARKUS ligi, a potom i duel sa Vespremom u Ligi šampiona.

Kurir sport / Sportske.net.

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