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Gari Kasparov, jedan od najpoznatijih šahista svih vremena i dugogodišnji kritičar Kremlja, dobio je posebnu zaštitu američkih vlasti nakon što je, prema navodima španskog lista "El Mundo", upozoren da je postao meta navodne zavere za atentat.

Kako piše "El Mundo", američke vlasti su tokom leta 2026. godine obavestile Kasparova da mu preti opasnost, nakon čega mu je prvi put od dolaska u Njujork 2013. godine obezbeđena posebna zaštita. Isti navodi govore da je u okviru šire istrage razotkrivena mreža povezana sa ruskim obaveštajnim strukturama.

Američko Ministarstvo pravde je još 15. septembra objavilo da je pet osoba optuženo zbog navodne umešanosti u mrežu koju američki istražitelji nazivaju "RIS Network". Prema optužnici, mreža je najmanje od 2024. godine pokušavala da regrutuje ljude za praćenje i napade na ruske disidente u SAD i drugim zemljama.

Gari Kasparov Foto: Vasily Krestyaninov/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kasparov prvi put dobio posebnu zaštitu

Prema informacijama koje je objavio "El Mundo", upravo je Kasparov tokom leta upozoren da bi mogao da bude meta. Posle toga američke vlasti su mu obezbedile zaštitu, što se prvi put dogodilo od njegovog preseljenja u Njujork.

Šahovska legenda je decenijama jedan od najglasnijih kritičara Vladimira Putina. Nakon odlaska iz Rusije postao je jedan od najpoznatijih opozicionih glasova u egzilu i osnivač Foruma slobodne Rusije.

U centru istrage petoro ljudi

Američko Ministarstvo pravde navodi da su među optuženima bivši ruski obaveštajni pukovnik Jurij Hramejev, njegov sin Kirill Hramejev, koji je prema američkim vlastima bio oficir ruske Federalne službe bezbednosti, kao i Oemis Romagoza Durruti, Jaijel Delgado Suarez i Anhel Eduardo Kastro.

Prema optužnici, istražitelji su utvrdili da su članovi mreže pokušavali da pronađu ljude u SAD koji bi pratili i napali ruske disidente. Američke vlasti navode i da je jedan regrutovani čovek odbio da učestvuje u ubistvu mete, čime je plan poremećen.

Još jedan opozicionar navodno bio meta

U slučaju koji je javno potvrđen kroz američku optužnicu, kao "Žrtva 1" označen je istaknuti ruski disident koji se nalazi u SAD. „El Mundo“ ga identifikuje kao Ilju Ponomarjova, bivšeg poslanika ruske Dume.

Prema navodima španskog lista, plan protiv Ponomarjova bio je u još odmaklijoj fazi nego onaj koji se, prema izvorima lista, odnosio na Kasparova. Američko Ministarstvo pravde, međutim, u javno dostupnoj optužnici ne navodi njegovo ime, već koristi oznaku "Victim-1".

Ponomarjov je poznat po tome što je bio jedini ruski poslanik koji je glasao protiv aneksije Krima 2014. godine, nakon čega je napustio Rusiju.

Istraga se vodi i van Amerike

Američko tužilaštvo navodi da aktivnosti mreže nisu bile ograničene na SAD. U dokumentima se pominju i operacije u Evropi, uključujući Litvaniju, kao i ranije aktivnosti povezane sa napadima i sabotažama.

"El Mundo" navodi i da je još jedna osoba u Litvaniji bila potencijalna meta, ali njen identitet nije zvanično potvrđen. Kao moguća imena u stranim izveštajima pojavljuju se pojedini ruski opozicioni aktivisti, ali dostupni dokumenti ne omogućavaju da se sa sigurnošću utvrdi ko je tačno bio planirana meta.

Kasparov decenijama na udaru Kremlja

Kasparov je svetski šampion bio od 1985. do 2000. godine, a nakon završetka profesionalne šahovske karijere intenzivno se uključio u rusku politiku i postao jedan od najpoznatijih kritičara Vladimira Putina.

1/11 Vidi galeriju Legendarni ruski šahista - Gari Kasparov Foto: STAN HONDA / AFP / Profimedia, BRIAN HARRIS / Alamy / Profimedia

Od 2013. godine živi u SAD, a ruske vlasti su ga poslednjih godina sve oštrije označavale kao protivnika režima. U novim izveštajima sada se navodi da su američke službe procenile da je njegov bezbednosni rizik dovoljno ozbiljan da mu prvi put od dolaska u SAD bude dodeljena posebna zaštita.