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Na današnji dan pre 51 godine odigran je jedan od najčuvenijih mečeva u istoriji boksa! Muhamed Ali i Džo Frejzer ukrstili su rukavice u Manili, a ono što je usledilo ostalo je upamćeno kao „Thrilla in Manila“ - spektakl koji je prerastao granice sporta.

1/6 Vidi galeriju Legendarni okršaj Muhameda Alija i Džoa Frejzera Foto: UPI / DPA / Profimedia, UPI / AFP / Profimedia, Mark Reinstein / Zuma Press / Profimedia

Bio je to njihov treći i poslednji međusobni obračun, a ulog je bio ogroman - Alijeva titula svetskog šampiona u teškoj kategoriji. Posle 14 iscrpljujućih rundi, Frejzerov ugao odlučio je da njegov borac ne izađe na poslednju rundu. Ali je tako proglašen pobednikom ovog epskog okršaja.

Pakao na temperaturi većoj od 40 stepeni

Borba je održana 1. oktobra 1975. u dvorani "Araneta Koliseum" u Kezon Sitiju. Meč je počeo u jutarnjim satima zbog televizijskog prenosa u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je u dvorani bilo gotovo nepodnošljivo.

Izveštaji sa lica mesta navodili su temperaturu od oko 107 stepeni Farenhajta, odnosno približno 42 stepena Celzijusa. Klima-uređaj nije uspevao da izbori sa kombinacijom ogromne vrućine, vlage i reflektora.

U takvim uslovima dvojica šampiona ušla su u ring i odradila 14 rundi borbe koja je postajala sve teža kako je vreme prolazilo.

Počelo je kao Alijeva predstava, a onda se sve promenilo

Ali je otvorio meč brzo, koristeći kretanje i precizne udarce. Frejzer, poznat po tome što neprestano pritiska protivnika, nije odustajao i postepeno je počeo da vraća udarce.

U srednjim rundama momentum je prešao na Frejzerovu stranu. Njegovi udarci u telo i glavu sve više su iscrpljivali Alija, dok je i sam šampion počeo da pokazuje koliko ga borba fizički košta. ESPN je meč kasnije opisao kao svojevrsnu borbu iz tri različita dela - Alijevu dominaciju na početku, Frejzerov pritisak u sredini i Alijev završni nalet.

U sedmoj rundi dogodio se jedan od čuvenih trenutaka. Ali je, prema kasnijim zapisima, pokušao da provocira Frejzera rečima da su mu govorili da je "gotov". Frejzer mu je odgovorio da su ga slagali.

Završnica koja je ostavila svet bez daha

Kako su prolazile runde, borci su bili sve iscrpljeniji.

U 11. i 12. rundi Ali je ponovo preuzeo inicijativu. Frejzer je sve teže uspevao da vidi udarce koji su dolazili sa desne strane, a stanje se dodatno pogoršalo u narednim rundama.

Posle 14. runde usledio je trenutak koji je odlučio istoriju.

Frejzerov trener Edi Fič procenio je da njegov borac više ne može bezbedno da nastavi i odlučio da ga ne pošalje u 15. rundu. Frejzer je želeo da nastavi, ali je njegov ugao presekao dilemu.

Meč je tako završen posle 14 rundi, a Ali je proglašen pobednikom.

"Najbliže što sam bio smrti"

Koliko je borba bila iscrpljujuća govori i kasnije Alijevo sećanje na taj dan. Šampion je "Thrillu in Manila" opisao kao trenutak kada je bio najbliže smrti.

Thrilla in Manila Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Ali nije bio jedini koji je izašao iz ringa potpuno iscrpljen. Fotografije i snimci iz završnice meča ostali su među najpoznatijim prizorima iz istorije boksa.

Zanimljivo, nijedan borac nije završio meč klasičnim nokdaunom. Umesto toga, presudila je procena Frejzerovog ugla da njegov borac više ne može da nastavi.

Rivalstvo koje je počelo mnogo ranije

„Thrilla in Manila“ bila je kulminacija jednog od najvećih rivalstava u istoriji teške kategorije.

Frejzer je pobedio Alija u prvom meču, čuvenom "Meču veka" 1971. godine, dok je Ali dobio revanš 1974. godine. Treći okršaj u Manili trebalo je da odluči ko će ostati na vrhu.

Rivalstvo je godinama bilo dodatno podgrevano Alijevim provokacijama, a Frejzer je dugo nosio ogorčenost zbog načina na koji ga je Ali javno prozivao.

Ipak, decenijama kasnije Ali je priznao da je preterivao i izvinio se Frejzeru.

Obojica su izašla kao šampioni, ali potpuno iscrpljeni

Upravo zbog svega što se dogodilo tog dana, "Thrilla in Manila" ostala je mnogo više od običnog bokserskog meča.

Dvojica velikana ušla su u ring kao rivali, a izašla iz njega potpuno iscrpljena. Sam Ali je kasnije govorio da su u Manilu došli kao šampioni, a vratili se kao „starci“.

Danas, 51 godinu kasnije, "Thrilla in Manila" i dalje se navodi među najvećim i najbrutalnijim mečevima koje je boks ikada video.