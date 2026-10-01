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U Ferariju je ponovo uzavrelo! Slabi rezultati i izostanak plasmana na podijum u poslednjih nekoliko trka ponovo su pokrenuli priče o budućnosti šefa ekipe Frederika Vasera, a u trenutku kada se sve glasnije pominje i Kristijan Horner, Luis Hamilton odlučio je da javno stane u odbranu svog nadređenog.

Sedmostruki svetski šampion nije imao dilemu kada je upitan o situaciji oko Vasera. Hamilton je poručio da Francuz ima njegovu punu podršku i ocenio da je upravo on čovek koji može da vodi Ferari ka vrhu.

"Fred ima punu podršku. Mnogo se imena spominjalo u javnosti za posao koji Fred ima, ali on je fantastičan lider. On je pravi čovek za Ferari i on vodi tim u pravom smeru", poručio je Hamilton.

Britanac je posebno naglasio da odgovornost za rezultate ne može da se prebaci samo na jednu osobu, iako je Vaser kao šef ekipe najizloženiji kritikama.

"Nije samo jedna osoba odgovorna, mnogo je ljudi iznad Vasera, ali on je taj koji vodi ovaj tim. On je pomogao da se prošle sezone donesu promene. Pomogao je da budemo drugi u šampionatu konstruktora i mnogo smo napredovali kao ekipa", dodao je Hamilton.

Ferari pod pritiskom

Pritisak na Vasera pojačao se nakon što Ferari nije uspeo da dođe do podijuma u poslednjih pet trka. Iako se Skuderija trenutno nalazi na drugom mestu u konkurenciji konstruktora, iza dominantnog Mercedesa, rezultati u završnici sezone ponovo su otvorili pitanje da li je ekipi potrebna promena na vrhu.

Upravo u takvoj atmosferi pojavilo se i ime Kristijana Hornera. Bivši šef Red Bula govorio je o mogućem povratku u Formulu 1 i jasno stavio do znanja da bi mu Ferari bio posebno privlačna opcija. Horner je čak opisao rad u Maranelu kao svoj „san“, što je dodatno raspalilo glasine u italijanskim i svetskim medijima.

Međutim, za sada nema potvrde da Ferari planira da smeni Vasera. Naprotiv, Skuderija je nedavno javno reagovala na sve glasnije spekulacije i poručila da ima „punu podršku“ za Francuza i njegov tim, uz poruku da su odluke već donete i da ekipa mora da ostane ujedinjena.

Hamiltonu dosta negativne priče

Hamilton je posebno istakao da mu smeta atmosfera koja se stvara oko Ferarija i Vasera. Prema njegovim rečima, negativna priča oko ekipe je mnogo izraženija nego kod nekih drugih timova koji ostvaruju slabije rezultate.

Britanac smatra da takva atmosfera može samo da oteža posao ekipi koja pokušava da se vrati na sam vrh Formule 1. Zato je odlučio da javno pošalje podršku Vaseru upravo u trenutku kada se njegovo ime ponovo nalazi u centru pažnje.

„On je čovek koji nas vodi u pravom smeru“, bila je suština Hamiltonove poruke.

Horner ne odustaje od Ferarija?

Horner je, sa druge strane, svojim izjavama dodatno zakomplikovao situaciju. Bivši šef Red Bula trenutno nije u Formuli 1, ali je tokom promocije svoje knjige govorio o mogućnosti povratka, a Ferari je izdvojio kao jedinu ekipu zbog koje bi bio spreman da razmotri novu rukovodeću ulogu.

Ipak, u ovom trenutku priča o Horneru ostaje na nivou spekulacija, dok Vaser i dalje ima podršku vrha Ferarija.