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"Sada imamo mnogo plasmana na podijum, ali želim da pobedim. Zbog toga sam ovde i sve sam bliže, ali želim da ove godine pobedim makar u jednoj trci. Nadam se da ćemo u nekom trenutku uspeti", rekao je Verstapen novinarima na stazi Sepang.

Trka Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina vozi se u nedelju od 9 časova na stazi Sepang u Maleziji, zbog bezbednosnih razloga i rata na Bliskom istoku.

Verstapen dočekuje trku uz mogućnost da prvi put od debitantske sezone 2015. završi godinu bez pobede. ; "U svakom slučaju, ne borimo se za šampionsku titulu, tako da je za nas ovo veliki proces učenja, ali poslednjih nekoliko vikenda bilo je mnogo bolje nego na početku sezone", rekao je četvorostruki svetski šampion.

Verstapen je prošlu trku u Bakuu završio na drugom mestu sa 0,196 zaostatka za pobednikom Džordžom Raselom iz Mercedesa. To je bio četvrti put u poslednjih osam trka da je holanski vozač zauzeo drugo mesto.

Neizvesno je koliko će trka ostati Verstapenu da pokuša da pobedi pošto nije sigurno da li će biti održane poslednje dve trke u sezoni, u Kataru i Abu Dabiju.

Ukoliko trke u Kataru i Abu Dabiju ne budu održane, Formula 1 bi mogla da organizuje jednu zamensku trku u Italiji.

Verstapen je upitan koje bi mu staze najviše odgovarale.

"To zapravo ne možete da znate jer zavisi i od toga kakva poboljšanja drugi timovi stalno donose. Iskreno, nije me mnogo briga. Bilo bi lepo samo da pobedim u jednoj trci", naveo je Verstapen.

(Beta)