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Ford je krajem 2012. godine napustio WRC kao fabrički tim, ali je nastavio saradnju sa ekipom M-Sport.

"Fordova odluka da se vrati u WRC kao fabrički tim je fantastična vest. Ova marka ima izvanrednu istoriju u reliju i bila je deo nekih od najupečatljivijih trenutaka u sportu", rekao je izvršni direktor WRC-a Erik Bulije, preneo je sajt takmičenja.

Ford je najavio i novi automobil namenjen WRC-u od 2029. godine, a ranije je američki proizvođač ušao u saradnju sa Red Bulom u šampionatu Formule 1.

Odluka o povratku u WRC doneta je na marginama relija na Sardiniji, kojim se ovog vikenda završava ovosezonski šampionat.

U borbi za titulu vodi Britanac Elfin Evans iz Tojote sa 230 bodova, drugo mesto zauzima Finac Sami Pajari (Tojota) 213 bodova, a japanskog proizvođača vozi i trećeplasirani Šveđanin Oliver Solberg sa 209 bodova.

(Beta)