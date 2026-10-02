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Svetski rekorder u skoku s motkom Šveđanin Armand Duplantis neće učestvovati na predstojećem Evropskom prvenstvu u dvorani, koje će biti održano u Valensiji u martu 2027. godine.

Šveđanin je potvrdio da će preskočiti kompletnu zimsku sezonu u dvorani kako bi se odmorio i pripremio za narednu sezonu na otvorenom.

Zbog iste odluke naredne godine neće biti održano ni njegovo takmičenje "Mondo Classic".

"Imao sam fantastičnu sezonu ove godine. Volim skok s motkom i želim da nastavim da izazivam sebe i pomeram granice, ali iza mene je i sezona sa previše zahtevnim takmičarskim rasporedom tokom leta", napisao je Duplantis na svom Instagram nalogu.

Aktuelni olimpijski, svetski i evropski šampion naveo je da mu je potreban dodatni period za oporavak kako bi se vratio u najboljoj mogućoj formi.

"Donosim ovu odluku kako bih svom telu pružio vreme za oporavak i pripremu koja mu je potrebna da bih mogao da budem na najvišem nivou kada se vratim takmičenjima", dodao je on.

Duplantis je dodao da će se fokusirati na trening i pripreme za sezonu na otvorenom, koja počinje početkom maja i traje do Svetskog prvenstva u septembru.

"Želim da se pripremim za narednu sezonu na otvorenom, od početka maja do Svetskog prvenstva u septembru. Radujem se povratku i želim da budem još jači", poručio je Duplantis.