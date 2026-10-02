ODRŽANO PRVENSTVO VOJVODINE U STONOM TENISU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: Sjajno druženje i velika borba za medalje
U organizaciji Sportskog saveza invalida Vojvodine, a u skladu sa Programom aktivnosti i Kalendarom takmičenja za 2026. godinu, u Novom Sadu je 29. septembra održano Prvenstvo osoba sa invaliditetom Vojvodine u stonom tenisu.
Takmičenje je održano u prostorijama JP SPC „Vojvodina“, a okupilo je 45 takmičara iz 11 opštinskih organizacija članica Sportskog saveza invalida Vojvodine.
Događaju je prisustvovala i Marija Palibrk, predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.
U sportskoj i fer atmosferi viđeni su brojni uzbudljivi mečevi, a posle borbe za svaki poen proglašeni su najbolji takmičari u svojim kategorijama.
Prvenstvo je još jednom pokazalo koliko sport ima važnu ulogu u životu osoba sa invaliditetom, pružajući takmičarima priliku da pokažu znanje, upornost i sportski duh.
REZULTATI
Opšta kategorija – muškarci:
Živko Vasiljev (Zrenjanin)
Miroslav Nikolić (Inđija)
Zlatko Nišević (Bačka Palanka)
Opšta kategorija – žene:
Mila Gajić (Novi Sad)
Radovinka Radanovič (Bačka Palanka)
Eržebet Budai (Kikinda)
Kategorija 6–10:
Aleksej Radukić (Novi Sad)
Luka Vidović (Subotica)
Rada Topalov (Zrenjanin)
Ovu značajnu sportsku manifestaciju podržali su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine.