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U organizaciji Sportskog saveza invalida Vojvodine, a u skladu sa Programom aktivnosti i Kalendarom takmičenja za 2026. godinu, u Novom Sadu je 29. septembra održano Prvenstvo osoba sa invaliditetom Vojvodine u stonom tenisu.

Takmičenje je održano u prostorijama JP SPC „Vojvodina“, a okupilo je 45 takmičara iz 11 opštinskih organizacija članica Sportskog saveza invalida Vojvodine.

Događaju je prisustvovala i Marija Palibrk, predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Foto: Sportski savez invalida Vojvodine

U sportskoj i fer atmosferi viđeni su brojni uzbudljivi mečevi, a posle borbe za svaki poen proglašeni su najbolji takmičari u svojim kategorijama.

Prvenstvo je još jednom pokazalo koliko sport ima važnu ulogu u životu osoba sa invaliditetom, pružajući takmičarima priliku da pokažu znanje, upornost i sportski duh.

Foto: Sportski savez invalida Vojvodine

REZULTATI

Opšta kategorija – muškarci:

Živko Vasiljev (Zrenjanin)

Miroslav Nikolić (Inđija)

Zlatko Nišević (Bačka Palanka)

Opšta kategorija – žene:

Mila Gajić (Novi Sad)

Radovinka Radanovič (Bačka Palanka)

Eržebet Budai (Kikinda)

Kategorija 6–10:

Aleksej Radukić (Novi Sad)

Luka Vidović (Subotica)

Rada Topalov (Zrenjanin)

Ovu značajnu sportsku manifestaciju podržali su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine.