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Svetski kup (nekadašnje svetsko prvenstvo) biće održan od 20. avgusta do 5. septembra 2027. godine.

Utakmice u Kanadi igraće se u Bel centru u Montrealu i Videotron centru u Kvebek sitiju, dok će se u SAD mečevi igrati u CHI areni u Omahi, Kia centru u Orlandu i Honda centru u Anahajmu.

Montreal, Kvebek siti, Omaha i Orlando ugostiće utakmice grupne faze i osmine finala, dok će Anahajm biti domaćin četvrtfinala, polufinala, meča za treće mesto i finala.

Na Svetskom kupu 2027. učestvovaće 32 reprezentacije, među kojima i selekcija Srbije. Pored domaćina Kanade i SAD, plasman su izborile Srbija, Turska, Italija, Poljska, Kuba, Dominikanska Republika, Portoriko, Tajland, Kina, Japan, Egipat, Kenija, Kamerun, Brazil, Argentina, Kolumbija, Holandija, Rusija, Nemačka, Češka, Belgija, Francuska, Slovenija, Švedska, Meksiko, Ukrajina, Grčka, Južna Koreja, Bugarska i Švajcarska.

Reprezentacije će biti podeljene u osam grupa sa po četiri selekcije, a sastav grupa biće određen na osnovu FIVB rang-liste.

Posle tri utakmice u grupnoj fazi, po dve najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe izboriće plasman u osminu finala. Potom slede četvrtfinale, polufinale, meč za treće mesto i finale.

(Beta)