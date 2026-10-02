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Kako se navodi, 26-godišnji srednji bek potpisao je jednogodišnji ugovor sa Eurofarm Pelisterom, u koji je stigao iz bundesligaša Melzungena.

Ntanzi je ponikao u omladinskoj školi Pari Sen Žermena i prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Francuske.

U Pari Sen Žermenu je proveo četiri godine, osvojivši isto toliko titula prvaka Francuske, uz po jedan trofej ;u nacionalnom kupu i Superkupu Francuske.

Zatim je jednu sezonu proveo u Feniksu, jednu u Tatabanji u Mađarskoj, a u prošloj sezoni je igrao za katarski Al Arabi i nemački Melzungen.

(Beta)

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