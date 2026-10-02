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Formula 1 se u Maleziju vratila posle devet godina pauze, nakon što je zbog sukoba na Bliskom istoku otkazana Velika nagrada Bahreina, koja je prvobitno bila planirana za ovaj termin.

Lekler je na stazi Sepang najbrži krug odvezao u vremenu 1:37,528 minuta, dok je drugo mesto zauzeo vozač Red Bula Isak Hadžar sa 0,099 sekundi zaostatka.

Treće mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris sa 0,138 sekundi zaostatka za Leklerom, dok je Maks Verstapen u Red Bulu bio četvrti sa 0,257 sekundi zaostatka.

Sedmostruki svetski šampion vozač Ferarija Luisa Hamiltona je zauzeo peto mesto, a šesti je bio Oskar Pjastri iz Meklarena.

Sedmo vreme ostvario je Džordž Rasel u Mercedesu, a među deset najbržih našli su se još Kimi Amtoneli (Mercedes), Lijam Loson (Rejsing Buls) i Pjer Gasli (Alpina).

Kvalifikacije za trku na stazi Sepang na programu su sutra od 10 časova, dok se trka za Veliku nagradu Bahreina vozi u nedelju od 9 časova.

(Beta)