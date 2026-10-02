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Najefikasnija u ekipi Bora bila je Aleksandra Vasić sa 10 golova. Mia Nedeljković je dodala pet pogodaka, dok su Sara Radović, Jana Stanković i Tamara Kojić postigle po četiri gola.

U ekipi Krivaje najefikasnija je bila Vildana Bajrić sa sedam golova. Amna Mehinagić je dodala šest pogodaka, dok je Teodora Petković postigla pet golova.

Revanš je na programu u subotu od 16 časova i biće takođen odigran u Boru.

(Beta)

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