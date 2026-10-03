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Nađa Nikolić je sa 16 godina juniorska prvakinja sveta u kik-boksu u kategoriji juniorki +60 kg, u organizaciji WAKO, koja je najmasovnija svetska organizacija u kikboksu. U Italiji je na ovom prvenstvu bilo preko 2.000 takmičara iz svih zemalja sveta.

Pravi dijamant srpskog kikboksa je ova mlada takmičarka iz Kik-boks kluba Pobednik Beograd i Fitness centra Octagon iz Beograda.

Nađa je počela svoju takmičarsku karijeru i prve korake u ovom sportu kod trenera Stefana Subotića, gde je i dan-danas, a koji je jedan od trenera Pobednika iz Beograda, uz Marka Simića i Nenada Radovanovića, koji su treneri mnogih šampiona evropskog i svetskog ranga, kakav je i klub Pobednik, i čine pravi tim, što dokazuje i svako takmičenje.

1/6 Vidi galeriju Nađa Nikolić, mlada srpska kik-bokserka Foto: Privatna arhhiva

Porodica, treneri i drugari - podrška

"Kada je Nađa došla kod mene u Fitness centar Octagon, zahvaljujući njenoj sestri Tamari, koja ju je dovela na prvi trening pre 3 godine, znao sam da se radi o ozbiljnom talentu kome treba vremena i prostora da zasija i počeli smo polako da gradimo stil borbe i uzajamno poverenje da možemo biti najbolji. Već posle 4 meseca treninga krenuli smo put ringa i osvajanja, prvo beogradska takmičenja, pa prvenstva države i Balkana, gde je Nađa pokosila sve pred sobom, i onda dolazi poziv za reprezentaciju i najveći ispit, prvenstvo sveta u Italiji 25.09.2026. u Lido di Jesolu, gde Nađa, braneći boje Srbije, pobeđuje u 1/4 finala Kanađanku Leu Kvinton, posle u 1/2 finalu Poljakinju Olgu Vojtas i na kraju u finalu deklasira bugarsku reprezentativku Kostadinu Vodenovu, i sve tri borbe ubedljivo sa rezultatom 3:0. Ona je veliki talenat i radnik na treningu, devojka velikog srca na koju smo svi ponosni", rekao je trener Stefan o svom takmičaru.

Nađina najveća podrška uz trenere su njena porodica i drugari iz kluba, koji joj od početka daju vetar u leđa…

"A mi se ne zaustavljamo ovde, već idemo dalje u nova osvajanja i nove pobede", poruka je pred sledeće izazove.

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