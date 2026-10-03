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Na Belom Dvoru su reprezentativce i članove stručnog štaba ugostili Njegovo Kraljevsko Visočanstvo, Princ Naslednik Filip od Srbije i Jugoslavije i Njeno Kraljevsko Visočanstvo Princeza Danica od Srbije.

Poseta je upriličena neposredno pred odlazak nacionalnog tima u Sinj, gde će u subotu, 3. oktobra, biti odigrane dve utakmice reprezentacija Srbije i Hrvatske – prijateljski susret selekcija do 18 godina i meč seniora u Ragbi Evropa konferenciji.

Posebno zanimljiv trenutak susreta u Belom dvoru usledio je tokom razgovora sa reprezentativcima, kada su saznali da ragbi nije nepoznat sport Princu Nasledniku Filipu. On se kao dečak bavio ragbijem i igrao na poziciji levog krila, što je bilo povod za razgovor o ovom sportu, reprezentaciji i izazovima koji očekuju nacionalni tim.

U znak zahvalnosti na gostoprimstvu i podršci srpskom ragbiju, prinčevskom paru uručeni su dresovi reprezentacije Srbije, ragbi lopta i specijalna kravata, kao uspomena na susret sa srpskim nacionalnim timom.

1/10 Vidi galeriju Ragbisti Srbije na Belom dvoru Foto: Vanja Bejin

Poseta Belom dvoru predstavljala je posebnu uvertiru pred povratak seniorske reprezentacije na međunarodnu scenu. Srbija će u Sinju odigrati prvu utakmicu posle više od pet meseci i majskog gostovanja Austriji u Beču.

Dve utakmice Srbije i Hrvatske u Sinju

Reprezentativni program u subotu otvoriće U18 selekcije Hrvatske i Srbije, koje će od 11.00 časova odigrati prijateljsku utakmicu.

Od 14.00 časova na teren će seniorske reprezentacije Hrvatske i Srbije u prvom meču nove sezone Ragbi Evropa konferencije.

Srbija se u novom ciklusu takmičenja nalazi u grupi sa Hrvatskom, Austrijom i Slovenijom, a susretom u Sinju počinje novu borbu za bodove na evropskoj sceni.

Sastav seniorske reprezentacije Srbije

Za utakmicu protiv Hrvatske u sastavu Srbije nalaze se:

Stevan Stanojević, Petar Arnautović, Danijel Stojanović, Relja Pećanac, Ivan Boraćino, Igor Marinković, Arči Radovanović, Milan Marinković, Janko Zemun Milinković, Marko Gvozdenović, Kiprijan Đorić, Dragan Kokanović, Bojan Čečarić, Dušan Stajčić, Igor Dejanović, Filip Bjelić, Dušan Jovanović, Mirko Ranković, Nebojša Stošić, Vuk Simić, Jorgos Kostopulos, Aleksis Mijatović i Igor Gajić.

Stručni štab čine Moris Loug, Aleksandar Nedeljković, Nemanja Babić, Enes Isaki, Bojan Kotlar, Vanja Bejin, Nikola Advigov, Mihailo Marjanović, Lazar Jelisavčić, Uroš Babić, Predrag Vraneš i Vukašin Tulić.

U18 reprezentacija Srbije

Za prijateljski susret sa Hrvatskom u U18 selekciji Srbije nalaze se:

Nikola Grgić, Filip Grozdić, Veljko Veličković, Lazar Radunović, Stefan Žilić, Andrija Vukosavljević, Aleksandar Lazarević, Lazar Grozdić, Marko Đuranović, Vid Radosavljević, Aleksa Stojčić, Danilo Rakić, Ognjen Palačković, Miloš Jović, Milan Klašnja, Mihajlo Vukosavljević, Dimitrije Predić, Andrija Milošević, Mateja Janković, Nikola Petrović, Aleksandar Paunov, Pavle Perović i Žarko Rovčanin.

Subotnji program u Sinju tako će doneti dva susreta srpskog i hrvatskog ragbija – od mladih igrača koji stiču dragoceno međunarodno iskustvo do seniorske reprezentacije koja započinje novu sezonu evropskog takmičenja.

Subota, 3. oktobar 2026. – Sinj

11.00 – Hrvatska U18 – Srbija U18, prijateljska utakmica