OSAM SRPSKIH ADUTA NA EVROPSKOM RINGU! Budva čeka nove šampione
U Budvi je svečano otvoreno Evropsko prvenstvo u boksu za juniore i juniorke do 17 godina (U17), na kojem će učestvovati predstavnici čak 40 bokserskih federacija sa Starog kontinenta, sa ukupno 495 prijavljenih takmičara i takmičarki.
Srbiju će na kontinentalnom šampionatu predstavljati osmoro boksera i bokserki – šest u muškoj i dve u ženskoj konkurenciji.
U muškoj konkurenciji boje Srbije braniće Ognjen Staletović u kategoriji do 52 kg, Sergej Milošević do 60 kg, Strahinja Filić do 63 kg, Dušan Nekić do 66 kg, Luka Milenković do 75 kg i Andrija Trajković do 80 kg.
U ženskoj konkurenciji Srbiju će predstavljati Jana Nataroš u kategoriji do 50 kg i Jovana Damjanović do 60 kg.
Mušku reprezentaciju predvodi selektor mlađih selekcija Srpskog bokserskog saveza Igor Rogić, dok će o srpskim reprezentativkama brinuti njihovi klupski treneri Predrag Ranković i Petar Damjanović.
Ovo Evropsko prvenstvo ima poseban značaj jer je prvo izdanje šampionata u ovom uzrastu pod ingerencijom Evropskog boksa (European Boxing), odnosno indirektno Svetskog boksa (World Boxing).
Srpski reprezentativci u Budvu dolaze sa dobrim rezultatima sa međunarodnih turnira. Andrija Trajković nedavno je osvojio zlatnu medalju na turniru u Španiji, dok je Jovana Damjanović na turniru u poljskim Gliwicama stigla do srebrnog odličja.
Raspored mečeva srpskih reprezentativaca
3. oktobar
- 14.00 – Dušan Nekić, do 66 kg, protiv Temura Pavliašvilija (Gruzija)
- 14.00 – Luka Milenković, do 75 kg, protiv Mihalija Danila (Ukrajina)
- 18.00 – Sergej Milošević, do 60 kg, protiv Jaroslava Sljapeca (Belorusija)
4. oktobar
- 14.00 – Jana Nataroš, do 50 kg, protiv Anastasije Džolohave (Gruzija)
- 18.00 – Jovana Damjanović, do 60 kg, protiv Gabriele Knežević (Hrvatska)
- 18.00 – Andrija Trajković, do 80 kg, protiv Jakova Nemeta (Hrvatska)
5. oktobar
- 14.00 – Ognjen Staletović, do 52 kg, protiv Artura Maltonija (Italija) – drugo kolo
- 18.00 – Strahinja Filić, do 63 kg, protiv Nikoloza Hizanišvilija (Gruzija)
Srpska reprezentacija u Budvi nastupiće sa jasnim ciljem da dostojno predstavi naš boks na prvom Evropskom prvenstvu ovog uzrasta pod novim kontinentalnim okvirom, a mlade nade srpskog boksa imaće priliku da se u konkurenciji najboljih evropskih takmičara bore za najviša odličja.