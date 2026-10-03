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Vozač Ferarija Luis Hamilton rekao je da ekipa mora da se koncentriše na svoju trku, ali da će biti sjajno ako bude imao dovoljno dobar tempo da se drži uz Maksa Verštapena iz Red Bula u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji.

Hamilton je u poslednjem pokušaju u današnjim kvalifikacijama na stazi Sepang izvezao, kako je rekao, "verovatno najbolji krug ove godine" i zauzeo drugo mesto iza Verstapena.

To će biti prvi put od Velike nagrade Mađarske 2023. godine da će Verštapen i Hamilton, dvojica najuspešnijih vozača po broju titula, zajedno krenuti iz prvog reda.

"Mislim da mogu da budem veoma zadovoljan današnjim danom. U prošloj trci nismo bili dovoljno brzi, tako da ne znam kakav ćemo tempo imati sutra. Ono što znam je da i dalje imamo zaostatak u brzini na pravcima. To znači da smo, rekao bih, malo brži u krivinama, naročito u sporim krivinama. Mislim da smo tu malo brži od Red Bula i nekih drugih bolida, ali na pravcima mnogo gubimo", rekao je Hamilton za "Skaj".

1/4 Vidi galeriju Luis Hamilton Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, SportPix / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Trka za Veliku nagradu Bahreina na programu je u nedelju od 9 časova. Ta trka trebalo je da se vozi u aprilu, ali je zbog rata na Bliskom istoku odlučeno da se premesti u Maleziju na stazu Sepang.

"Na stazi poput ove, gde je potrošnja guma veoma velika i gume su sve vreme veoma zagrejane, moramo više da forsiramo kroz krivine kako bismo pokušali da održimo korak i nadoknadimo ono što gubimo na pravcima. Zato ;moramo da pazimo da ne preteramo sa tim i dodatno ne trošimo gume pokušavajući da ih pratimo. Mislim da jednostavno moramo da vozimo svoju trku, kakav god nam tempo bude i da ne pokušavamo previše da forsiramo kako bismo ostali uz njih", naveo je Hamilton.

Lider šampionata Kimi Antoneli startovaće sa treće pozicije, a iza njega vozač Ferarija Šarl Lekler.

Verstapen je osvojio prvu pol-poziciju ove sezone i bio je brži za 0,298 sekundi.

"Mislim da on ima tempo da se odvoji, ali ako se to promeni kada trka počne, ako budemo mogli da ga pratimo i budemo u borbi i to bi bilo sjajno. Ali možemo samo da damo sve od sebe, tako da ću sutra pružiti maksimum", rekao je najuspešniji vozač Formule 1.

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