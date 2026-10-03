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Veliki incident je potresao Njukasl u Australiji, gde je automobil udario u grupu navijača koji su se okupili kako bi ispratili svoj tim na put pred veliko finale. Deset osoba je povređeno, među njima i troje dece.

Incident se dogodio u subotu ujutru u predgrađu Volsenda, nedaleko od Njukasla. Veliki broj navijača se okupio kako bi pozdravio autobus Njukasl Najtsa, koji je krenuo put Sidneja na finale NRL lige protiv Sidnej Rustersa.

Prema informacijama australijske policije, automobil je oko 9.30 časova udario u okupljene navijače. Na mesto događaja odmah su stigle brojne ekipe hitne pomoći i policije, a povređeni su prevezeni u bolnicu.

Povređena i deca

Prema poslednjim informacijama, 10 osoba je povređeno. Među njima su bila i troje dece. Petogodišnja devojčica i 67-godišnji muškarac u jednom trenutku bili su u kritičnom stanju, dok su ostali povređeni bili stabilno. Stanje 67-godišnjeg muškarca kasnije je opisano kao stabilno.

Na mestu nesreće vladala je velika gužva, dok su okupljeni navijači pomagali povređenima pre dolaska hitnih službi.

Vozač uhapšen

Za volanom automobila bio je 18-godišnji vozač sa probnom dozvolom, koji je uhapšen nakon incidenta. Prema dosadašnjim informacijama policije, izgubio je kontrolu nad vozilom, a nema indicija da je događaj bio povezan sa terorizmom.

Protiv vozača su potom podnete optužbe povezane sa opasnom i nepažljivom vožnjom koja je dovela do teških telesnih povreda. Istraga o svim okolnostima incidenta je u toku.

Autobus promenio rutu

Zbog incidenta je promenjena i ruta autobusa Njukasl Najtsa. Ekipa je trebalo da prođe ulicama kojima su se okupili navijači, ali je autobus preusmeren kako bi se izbeglo mesto nesreće.

Iz kluba su poručili da su njihove misli uz sve koji su pogođeni incidentom, njihove porodice i ljude koji su se našli na mestu događaja.

Dan koji je trebalo da bude u znaku velikog sportskog slavlja u Njukaslu tako je dobio potpuno drugačiji tok. Umesto ispraćaja ekipe pred veliko finale, grad je potresla ozbiljna saobraćajna nesreća.

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