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"Ovo je neverovatan rezultat za nas. Kada pogledate sezonu, način na koji je počela i napredak koji smo ostvarili... Na nekim stazama bili smo prilično blizu, ali mislim da je ovaj vikend za nas bio veoma pozitivan", rekao je Verstapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Verstapen je osvojio prvu pol-poziciji u sezoni, pošto je bio najbrži u kvalifikacijama na stazi Sepang.

"Dodavali smo nove delove na bolid i oni su funkcionisali. Toliko je jednostavno. Kada unapređenja funkcionišu, dobijate na vremenu po krugu i bolji ukupni balans bolida, a ;kada su gume veoma osetljive na balans, to vam donosi još vremena po krugu. ;Na stazi na kojoj je veoma toplo, a želite stabilan i usklađen balans bolida, to je veoma važno. Čini se da smo upravo to uspeli da pronađemo u većoj meri tokom poslednjih nekoliko vikenda", naveo je on.

Njegov timski kolega Isak Hadžar propustio je prve tri trke posle letnje pauze zbog preloma ručnog zgloba koji je zadobio tokom treninga na letnjoj pauzi.

Francuski vozač rekao je da je po povratku u Baku prošlog vikenda zatekao značajno poboljšan bolid.

"Seo sam u bolid koji je mnogo bolji nego kada sam ga ostavio u Budimpešti. Definitivno primetite veću razliku kada propustite tri trke i potom se vratite. Poslednja dva vikenda bila su pravo iznenađenje", naveo je Hadžar.

On je u kvalifikacijama zauzeo treće mesto, ali će zbog kazne od dodavanja pet pozicija na plasman startovati kao osmi, pošto je prekoračio dozvoljeni broj komponenti motora.

Trka za Veliku nagradu Bahreina na programu je u nedelju od 9 časova. Ta trka trebalo je da se vozi u aprilu, ali je zbog rata na Bliskom istoku odlučeno da se premesti u Maleziju na stazu Sepang.

(Beta)