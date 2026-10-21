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Prava drama odigrala se u avionu NHL ekipe Pitsburg Pingvins, kada je mladom hokejašuBenu Kindelu iznenada pozlilo tokom leta!

Zbog zdravstvenog problema 19-godišnjeg napadača, avion je morao da se vrati na aerodrom u Solt Lejk Sitiju, a po sletanju ga je čekala hitna medicinska pomoć.

Ekipa iz Pitsburga vraćala se kući nakon gostovanja Juti Mamutu, protiv koje je prethodne večeri izgubila rezultatom 5:4. Međutim, putovanje se pretvorilo u veliku zabrinutost kada je Kindelu pozlilo ubrzo nakon poletanja.

Srećom, u avionu se nalazio i klupski lekar, doktor Darmes Vjas, zajedno sa članovima medicinskog tima, koji su odmah pritekli u pomoć mladom hokejašu. Avion se ubrzo vratio na Međunarodni aerodrom u Solt Lejk Sitiju, gde je čekalo vozilo hitne pomoći.

Kindel je potom prevezen u bolnicu Univerziteta Juta, gde je zadržan radi dodatnih pregleda.

1/5 Vidi galeriju Mlada NHL zvezda - Ben Kindel Foto: BRUCE BENNETT / Getty images / Profimedia, MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, JESPER ZERMAN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Stigle i prve vesti o njegovom stanju

Nakon dramatičnog događaja, iz kluba su stigle informacije koje su donekle umirile navijače. Pingvinsi su saopštili da je njihov igrač svestan, orijentisan i u stabilnom stanju.

"Avion Pitsburg Pingvinsa vratio se danas na Međunarodni aerodrom u Solt Lejk Sitiju ubrzo nakon poletanja zbog zdravstvenog problema koji je doživeo napadač Ben Kindel. Klupski lekar, doktor Darmes Vjas iz medicinskog centra UPMC, kao i članovi medicinskog osoblja, bili su u avionu i odmah su pritekli Benu u pomoć. Po sletanju je čekalo vozilo hitne pomoći, a on je prevezen u bolnicu Univerziteta Juta radi dodatnih pregleda. Ben je svestan, orijentisan i u stabilnom stanju" navodi se u saopštenju kluba.

Iz Pitsburga su istakli i da su zdravlje igrača i privatnost njihovih porodica na prvom mestu, uz poruku da će nove informacije biti objavljene kada to bude primereno.

Za sada nije saopšteno šta je tačno izazvalo zdravstveni problem, pa detalji o uzroku incidenta ostaju nepoznati.

Mlada zvezda Pingvinsa

Kindel ima 19 godina i jedan je od mladih igrača na koje Pitsburg ozbiljno računa. Izabran je kao 11. pik na NHL draftu 2025. godine, a već je uspeo da se nametne u najjačoj hokejaškoj ligi na svetu.

Na utakmici protiv Jute, odigranoj u ponedeljak, proveo je na ledu gotovo 19 minuta. Niko tada nije mogao da pretpostavi da će se već narednog dana njegovo ime naći u vestima zbog zdravstvene drame tokom leta.

Prema izveštajima američkih medija, deo klupskog rukovodstva, stručnog štaba i medicinskog osoblja ostao je u Solt Lejk Sitiju uz Kindela, dok se ostatak ekipe vratio u Pitsburg.