HOKEJ NA LEDU: Uspešno završena sezona Lige budućih šampiona

Poslednji u nizu od ukupno osam turnira za hokejaše do 10 godina održan je minulog vikenda, a domaćin je bio Partizan. Sjajna akcija Saveza hokeja na ledu Srbije koja je za cilj imala popularizaciju ovog sporta među decom urodila je plodom i mogla bi da najavi bolje dane za naš hokej.

- Napravili smo veliki iskorak u odnosu na prošlu godinu. Pre svega, značajno smo povećali broj učesnika samim tim što je ovog puta Liga budućih šampiona organizovana za decu do osam i do 10 godina. U konkurenciji hokejaša do osam godina učestvovalo je sedam ekipa i preko 80 malih hokejaša koji su ukupno odigrali 35 utakmica, dok je u kategoriji do 10 godina učestvovalo osam ekipa, među kojima i jedan ženska, sa preko 70 igrača koji su odigrali ukupno 40 utakmica. To su zaista lepe brojke na koje možemo da budemo ponosni. Time ćemo za par godina u značajno meri proširiti bazu bez koje je nemoguće graditi budućnost - počeo je priču Vojin Koljenšić idejni tvorac i koordinator Lige budućih šampiona i potom dodao:

foto: Promo

- Naš osnovni cilj kroz ovu akciju bila je masovnost, da što više klinaca zainteresujemo za hokej i mislim da smo u tome uspeli. Rezultati utakmica se nisu beležili, jer je rezultat bio potpuno u drugom planu, a ova akcija se može smatrati velikom pobedom hokeja u Srbiji i nešto što je veliki zalog za budućnost.

O daljim planovima razvojnog programa hokeja u Srbiji Koljenšić je rekao:

- Nastavićemo sa realizacijom ove akcije, ali na tome se nećemo zaustaviti. Želja nam je da sledeće sezone organizujemo i ligu za decu do 12 godina koja bi imala takmičarski karakter kako bismo zadržali kontinuitet koji je jako važan. Takođe, posebnu pažnju moramo da posvetimo stručnom radu i metodici treninga u mlađim kategorijama. Uz pomoć sponzora obezbedili smo opremu, u značajnoj meri smo omasovili hokej i ono što nam je sada najpotrebnije je stručni rad sa tom decom među kojima ima talenata - rekao je Koljenšić i na kraju poručio:

- Moram da pohvalim Crvenu zvezdu i Partizan koji su zajedničkim sredstvima kupili specijalnu ogradu kojim se led deli na tri terena i u značajnoj meri time poboljšali uslove za održavanje Lige budućih šampiona - zaključio je Koljenšić.

foto: Promo

Kurir sport

Foto: Promo

Kurir

Autor: Kurir