BORBA ZA PRVENSTVO EVROPE Žreb ukrstio rukometaše Srbije i Hrvatske!

Za turnir, na kome će po prvi put učestvovati 24 selekcije, kroz osam kvalifikacionih grupa plasman će izboriti 20 reprezentacija - po dve najbolje iz osam grupa i četiri najbolje trećeplasirane selekcije.

Prvo i drugo kolo kvalifikacija biće odigrano od 24. do 28. oktobra ove godine, a naredna četiri 2019. i to 3. i 4. kolo od 10. do 14. aprila, a peto i šesto od 12. do 16. juna.

Tri selekcije domaćina (Austrija, Norveška i Švedska), kao i aktuelni šampion Evrope, Španija, izborile su direktan plasman.

