OGLASIO SE ZVEZDIN BOKSER: Nikada u životu nisam pevao USTAŠKU PESMU! Sve je to bila čista zajebancija od koje je ispao CIRKUS! Na sebi imam 4 srpske tetovaže! (VIDEO)

Nikolić je objasnio da je u pitanju bila proslava rođenja njegovog drugog sina na kojoj su prisustvovali i gosti iz Hrvatske.

"Pošto vidim da sam više postao u centru pažnje po novinama nego Sloba, Kija i Luna dok je Zadruga trajala, još jednom ću reći nešto o tome. Stavljaju naslov kako ja pevam ustaške pesme, ja nikad u životu nisam zapevao ustašku pesmu, na sebi imam 4 srpske tetovaže, moja familija potiče sa Kosova, a na snimku se jasno čuje kako ja pevam KAD SAM BIO MALI i posle je moj drugar Hrvat zapevao ustašku pesmu. Sve to je bila čista zajebancija, iz koje je ispao cirkus. Ja sam SRBIN I DELIJA i ovim putem se svima izvinjavam koji su to loše shvatili i prihvatili, ja znam ko sam ja i šta sam sve radio i koliko sam drugima pomagao u životu. Na neki način ko sa strane gleda ovo i jeste možda ispalo ružno ali to je bila čista zajebancija. Taj moj drugar Hrvat voli Srbiju koliko i svoju zemlju, bar vi koji me poznajete razumete sve", rekao je Marko Nikolić.

foto: Printscreen

Sramota! Bokser Crvene zvezde peva ustaške pesme sa Hrvatom pic.twitter.com/tCtDiip2sy — Drustvene mreze (@drustvenidrug) August 6, 2018

kurir.rs / kurir sport

Kurir

Autor: Kurir