SELEKTOR ŽENSKE RUKOMETNE REPREZENTACIJE NA MUKAMA PRED EP Obradović: Okupili smo se, ali nikako da se kompletiramo!

"Okupili smo se, ali nikako da se kompletiramo. Devojke su igrale evropske kupove tako da ćemo biti kompletni tek u utorak popodne. Dosta nam to uskraćuje neophodni deo koji moramo da obavimo", rekao je Obradović posle okupljanja.



Obradović je prvog dana priprema mogao da računa samo na pet rukometašica, a ekipa će kompletna biti u utorak.



Zbog povreda su otkazale Jovana Risović i Ivana Mitrović, dok su Marija Obradović i Anđela Janjušević povređene.



"Jovana se javila ranije, zahvalila je na pozivu, tako da smo mogli da reagujemo. Rado će se odazvati drugi put. Mitrović me je pozvala u pola jedan na dan okupljanja, kada sam joj čestitao na dobroj igri u dresu Jagodine u derbiju sa Bekamentom gde je bila golgeter utakmice. Kaže da je povređena i da ne pomislim da neće da se odazove. Nije se odazvala ni za Mediteranske igre. Problem je druge vrste, zvala je na dan početka priprema. Mogla je ranije da nas obavesti da pozovemo neku drugu devojku", naveo je Obradović.



On je ocenio da Srbija ima veoma iskusnu i dobru reprezentaciju, kao i da je najvažnije da se ekipa vrati zdrava sa priprema koje će se održati u Rumuniji.



Srbija će u grupi na kontinentalnom šampionatu igrati protiv Poljske, Švedske i Danske, a da je najvažnija prva utakmica.



"Vrlo nezgodna grupa, prognoze su neizvesne, ne želim da se bavim njima, nego da odemo i igramo pravi rukomet. Da odemo i da ne budemo zakinuti za gol, penal, kao u Nemačkoj, već da to bude na nivou kome treba da bude. Ne tražimo pomoć, ali i da druge ne pomažu protiv nas. Za dobar rezultat mora da se poklopi mnogo stvari", rekao je selektor.



Rreprezentativka Slađana Pop Lazić je rekla da će Srbija dati maksimum.



"Okupljamo se polako, kvalitetan rad će početi tek kada budemo kompletne. Imamo Kup Karpata koji će poslužiti da se što bolje spremimo. Daćemo svoj maksimum, potruditi se da odigramo što bolje i da rezultati budu kako treba", rekla je Pop Lazić.



Njena saigračica Tamara Radojević je kazala da će ekipa imati dobru proveru u Rumuniji.



"Imaćemo dobru proveru u Rumuniji. U Francuskoj nas čeka teška grupa i velika borba. Najbitnija je prva utakmica protiv Poljske. To je najteža utakmica na bilo kom Prvenstvu. Verujem da ćemo postići dobar rezultat", kazala je Radojevićeva.



Evropsko prvenstvo će se održati od 30. novembra do 16. decembra u Francuskoj.

Kurir sport/Beta

Foto: Beta

Kurir

Autor: Kurir