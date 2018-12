SRBIJA IMA SVETSKU ŠAMPIONKU U BOKSU: Nina Radovanović usred Brisela pobedila Belgijanku Jah i osvojila IBO pojas (FOTO)

Nina koja je do sada imala četiri šampionska pojasa, do zlatne petice stigla je u Briselu gde se za IBO titulu internacionalnog prvaka sveta borila protiv domaće bokserke Sanae Jah u deset rundi.

Skor Jah bio je 15 pobeda, dva poraza i jedan nerešen meč, dok je naša šampionka do okršaja u Briselu "brojala" 13 pobeda i dva poraza.

foto: promo

Nina je do pobede stigla odlukom sudija 2:1, posle deset rundi (97:95, 97:91, 94:95).

foto: promo

Od početka pa do kraja meča srpska šampionka je diktirala tempo koji je razarao protivnicu kojoj ni podrška nekoliko hiljada navijača nije uspela da pomogne.

"Došla sam spremna da uzmem titulu, to sam i ostvarila. Kroz celu borbu protivnica je pokušavala da me na različite nesportske načine ugrozi, što može da se zaključi i iz toga da je dobila javnu kaznu za držanje. Meč je proglašen u moju korist i sada je pojas u mojim rukama. Sada ostaje šest meseci da se organizuje meč za odbranu, videćemo šta će i kako biti jer do sada nije bilo ozbiljnih sponzora i TV stanice koja bi prenosila i podržala događaj kada sam prethodnih godina bila u istoj situaciji. Za sada ostaje da kao i do sada u tišini treniram i pokažem svetu i Srbiji koliko tek mogu, jer ono što sada u ringu vidite je samo mali deo rada mene i mog tima", istakla je Radovanovićeva.

foto: promo

Uz Ninu u Briselu bili su njen trener Jovan Tamindžić, menadžer Luka Popović i njena ogromna podška suprug Darko.

"Meč je bio sjajno organizovan, ali organizatori ovog spektakla su sve bili podredili domaćoj bokserki i verovali su u njenu pobedu. Meni nije prvi put da pobeđujem u gostima i donosim titule kući. Moja ekipa je oprobana, dokazali smo da možemo do velikih rezultata, a uz već nabrojane članove tima zasluge idu i na račun mog kondicionog trenera Davida Radulovića koji je uz mene celu moju karijeru", zaključila je boks šampionka sveta i Srbije Nina Radovanović.

foto: promo

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: promo)

Kurir

Autor: Kurir