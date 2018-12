VELIKA ČAST ZA SRPSKI VATERPOLO: Beograd domaćin završnog turnira Svetske lige!

Finalni turnir Svetske lige igraće se od 18. do 23. juna 2019.

"Veliki je to dogadjaj za naš savez. Ujedno to je i priznanje za vrhunsku organizaciju proteklih nekoliko takmičenja u nadležnosti FINA. Ljubitelji vaterpola će moći da vide osam vrhunskih reprezentacija, a sa takmičarske strane važan je podatak da prvak turnira dobija olimpijsku vizu. To je naš glavni cilj", rekao je predsednik VSS Viktor Jelenić.

Srbija je jedini put bila domaćin Svetske lige 2010. godine u Nišu kada je nacionalni tim osvojio prvo mesto.

Foto: VSS

