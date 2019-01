ORLOVI NISU NEZADOVOLJNI UPRKOS TREĆEM PORAZU: Napravili smo korak napred! Igramo dobro, ali onda izgubimo glavu

"Ići ćemo na pobede do kraja Svetskog prvenstva i moramo u borbi za plasman da pobeđujemo zbog budućnosti. Napravili smo korak napred u odnosu na prošlu godinu. Treba da izvučemo što veću korist sa ovog turnira", rekao je Cupara u Berlinu.

Srbija je završila učešće u grupnoj fazi na Svetskom prvenstvu porazom 31:23 od domaćina Nemačke. Sledi borba za plasman.

"Igrali smo dobro do nekog 50. minuta, nosili smo se dobro. Posle je usledilo nekoliko tehničkih grešaka i to nas je koštalo", kazao je Cupara.

Nemanja Ilić je bio zadovoljan većim delom.

"Dobro prvo poluvreme i deo drugog. Na kraju smo izgubili 'glavu', koncentraciju i došli do rezultata koji nije realan. Pokazali smo lepšu sliku nego što je bila ranije, borili smo se do kraja i već to je uspeh", rekao je Nemanja Ilić.

Milan Milić je kazao da je srpski tim igrao bez straha pred punom halom u Berlinu.

"Bez straha smo počeli, iako smo igrali pred 16 hiljada gledalaca. Igrali smo dobro, ali nam je posle posustala koncentracija, grešili smo. Razlika nije realna, zaslužili smo bolje, a biće bolje u narednom periodu", rekao je Milić.

Mladi rukometaš Metaloplastike je naveo da mu je učešće na Svetskom šampionatu podstrek da napreduje.

"Prvi put u životu sam igrao pred ovoliko publike, stvarno sam presrećan što sam na Svetskom prvenstvu. Veliko iskustvo za mene i podstrek da u narednim godinama radim još više", kazao je Milić.

Reprezentacija Srbije je u Grupi A imala učinak od po jedne pobede i nerešenog rezultata i tri poraza.

