PRVA POBEDA NORVEŽANINA U SLALOMU POSLE 22 MESECA: Henrik Kristofersen trijumfovao u Leviju

To je prva pobeda Kristofersena u slalomu posle 22 meseca. On je pobedio rezultatom 1:48,55 minuta. To je njegova 16. pobeda u toj disciplini, a druga u Leviju.

Drugo mesto zauzeo je prvi iz prve serije Francuz Klemon Noel sa 0,09 sekundi zaostatka. Treći je bio Švajcarac Danijel Jule sa 0,18 sekundi.

Nijedan skijaš osim Marsela Hiršera (šest) i Kristofersena (jedan) nije trijumfovao u slalomu u Svetskom kupu u poslednjih sedam sezona.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se naredne nedelje u Lejk Luisu, spustom u subotu, dok je u nedelju na programu superveleslalom.

(Beta)

Kurir