VANJA GRBIĆ POBESNEO ZBOG SVETSKE SPORTSKE MAFIJE: Ovo je ODMAZDA Rusima, a evo ko čuva AMERE OD DOPING KONTROLE

Grbić pritom podseća da američki sportisti ni ne idu na doping kontrolu, jer Stejt dipartment za njih garantuje.

Svetska antidoping agencija (VADA) je danas suspendovala ruske sportiste sa svih takmičenja u naredne četiri godine zbog dopinga.

"VADA je agencija koja nije u okviru ni u sastavu Međunarodnog olimpijskog komiteta. To je agencija koja vrši uslužno određene testove. Ako bismo posmatrali konkretno njih, oni ne bi trebalo da imaju nikakvu odluku niti važnost u domenu donošenja odluka, već samo analize. Doduše, s obzirom na to kako su do sada vodili procese, odnosno, na koji način su do sada radili testove i sprovodili sve, veoma je simptomatično i veoma pod sumnjom celokupno njihovo delovanje“, objašnjava član odbojkaške Kuće slavnih za "Sputnjik".

Grbić podseća da ovo nije prvi put da se ovako ophodi prema Rusiji.

"Pouzdano se zna da veliki broj američkih sportista ne ide na doping kontrolu zato što za njih Stejt department garantuje da su čisti. Princip dvojne studije, odnosno duplih aršina, mi u Srbiji smo davnih dana osetili na svojoj koži. Suština cele priče jeste da je, nažalost, Olimpijski pokret još davnih dana izgubio ono što je smisao pravog olimpizma, a da je postao instrukcija, odnosno mašina za instruisanje političkih malverzacija", dodaje Grbić i nastavlja:

"Nažalost, sport se stavlja u drugi plan na sportskim manifestacijama, to jest, politika ponovo dolazi u prvi plan. To je veliki, ogroman poraz sporta. Svi sportisti, bez obzira na to na kom se nivou nalaze, bez obzira da li su ikad došli u kontakt sa dopingom ili ne, osuđeni su samo zato što su iz Rusije. To je najsmešnija, najsramotnija odluka koju neko može da donese".

Vanja postavlja "bezbroj" pitanja vezanih za poslednju odluku VADA.

"Postoje određeni aparati, odnosno način na koji se donose odluke. Nije pitanje da li neko voli Rusiju ili ne, jer onda bismo ušli u ono što se zove emocionalno rasuđivanje. Pričamo o nečemu sasvim drugom. To je da se određena vlast ili ideologija koja se nekome ne sviđa, sistematski eliminiše po svaku cenu i to na način da im se ubije ono što može najviše da promoviše zemlju, a to je sport. Strašno. Gore nego strašno“, zaključio je legendarni srpski odbojkaš.

(Sputnjik)

Kurir